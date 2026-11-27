REDACCIÓN ELONCE
Alrededor de 4.500 estudiantes secundarios participaron de los festejos del Último Último Día (UUD) y Penúltimo Día (PUD) de clases en el balneario Thompson de Paraná. Según se informó a Elonce, las celebraciones se desarrollaron sin inconvenientes.
Alrededor de 4.500 estudiantes secundarios celebraron anoche el último y penúltimo día de clases en la zona del balneario Thompson de Paraná. Adolescentes de distintos establecimientos educativos participaron de los tradicionales festejos del Último Último Día (UUD) y del Penúltimo Día (PUD).
La convocatoria tuvo lugar en los locales bailables Drake y Arenas, donde los estudiantes se reunieron para despedir el ciclo lectivo. La única restricción aplicada durante los encuentros fue la prohibición del ingreso de botellas de vidrio, como medida de prevención de incidentes.
Según se informó a Elonce, las celebraciones se desarrollaron con normalidad y no se reportaron inconvenientes. Además, se indicó que la cantidad de asistentes a estos encuentros se incrementa cada año.
Operativos preventivos tras los festejos
La desconcentración de los estudiantes se produjo alrededor de las 5.30 de este viernes. Posteriormente, se implementaron operativos preventivos sobre las principales avenidas de Paraná, ante la circulación de numerosos adolescentes que se dirigían hacia sus establecimientos educativos.
Qué celebran los estudiantes con el UUD y el PUD
El Último Último Día (UUD) es una celebración que reúne a los estudiantes que están próximos a finalizar la escuela secundaria y despedir una etapa de su formación educativa.
Por su parte, el Penúltimo Día (PUD) convocó a los alumnos de quinto año, quienes celebraron el cierre del ciclo lectivo antes de comenzar su último año de secundaria.