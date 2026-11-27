El Gobierno celebró la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El Gobierno nacional celebró la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aprobada este jueves por el Congreso de la Nación. La nueva normativa estableció como misión primaria de la entidad preservar el valor de la moneda e impidió el financiamiento monetario al sector público.

A través del Comunicado Oficial N° 173, la Oficina del Presidente Javier Milei detalló los principales cambios introducidos por la legislación y agradeció a los diputados y senadores que acompañaron la iniciativa.

Según Presidencia, la reforma buscó fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, modificar los mecanismos de funcionamiento institucional y establecer límites al financiamiento del Tesoro Nacional.

Los principales cambios en el Banco Central

De acuerdo con el comunicado oficial, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA contempló las siguientes modificaciones:

Estableció como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda.

Limitó la remoción de las autoridades de la entidad.

Excluyó al ministro de Economía de las reuniones del Directorio.

Eliminó los adelantos transitorios al Tesoro Nacional.

Prohibió la compra directa de deuda pública.

Derogó el régimen de reservas de libre disponibilidad.

Limitó la transferencia de utilidades al Tesoro a aquellas efectivamente realizadas y líquidas.

Estableció un mecanismo para reducir las obligaciones entre el Tesoro y el Banco Central.

Actualizó el marco regulatorio de la entidad.

El Gobierno cuestionó las modificaciones anteriores

En el documento, Presidencia cuestionó las políticas implementadas a partir de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se dispuso la utilización de reservas internacionales del Banco Central mediante la creación del Fondo del Bicentenario.

Según el Ejecutivo, aquella decisión implicó el uso de USD 10.000 millones de reservas de la autoridad monetaria que no fueron restituidos.

También hizo referencia a la reforma de la Carta Orgánica de 2012, que amplió las facultades de emisión monetaria y financiamiento al Tesoro Nacional.

Desde el Gobierno sostuvieron que esas modificaciones permitieron utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal y contribuyeron al deterioro del valor de la moneda.

El agradecimiento de Milei a los legisladores

El presidente Javier Milei agradeció a los integrantes de ambas cámaras del Congreso que respaldaron la iniciativa, a la que calificó como una reforma estructural.

“Con esta transformación, la República Argentina avanza hacia un Banco Central cuya función primordial sea preservar el valor de la moneda y deja atrás un modelo de financiamiento basado en la emisión”, concluyó el comunicado de Presidencia.