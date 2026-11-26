Emma vuelve a casa tras su cirugía cardíaca en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde fue sometida a una intervención inédita en Argentina y Latinoamérica. La pequeña, oriunda de Gualeguaychú, evolucionó favorablemente, aunque su familia deberá afrontar un nuevo desafío: su padre será operado a corazón abierto.

Lorena Holstein, mamá de la beba, compartió con Elonce la noticia del regreso a su hogar después de atravesar un complejo proceso de recuperación y tratamiento médico.

“Después de tanta lucha, Emma vuelve a casa, a seguir con otra prueba de la vida. El papá de Emma va a ser sometido a una operación a corazón abierto”, expresó la mujer.

Una nueva intervención en la familia

Lorena explicó que el regreso a Gualeguaychú le permitirá permanecer junto a sus hijos y brindarles los cuidados necesarios mientras su pareja afronta la intervención quirúrgica.

Asimismo, aclaró que la pequeña deberá continuar con su tratamiento farmacológico. “Ella continúa con todas sus medicaciones y todavía sigue siendo una niña de alto riesgo, pero con muchas ganas de vivir”, manifestó.

La madre también agradeció las muestras de solidaridad recibidas: “Queremos agradecer a todos los que este tiempo nos han ayudado de la forma que sea y a los que han sufrido junto a nosotros”.

La cirugía cardíaca inédita que recibió Emma

La beba nació con una miocardiopatía dilatada severa y fue intervenida el pasado 23 de septiembre en el Hospital Garrahan. El procedimiento consistió en un cerclaje de la arteria pulmonar, una técnica destinada a mejorar el funcionamiento del corazón y su calidad de vida.

Según informó el establecimiento sanitario, fue la primera vez que se realizó este procedimiento con ese objetivo en Argentina y Latinoamérica.

“Con esta cirugía, el Garrahan incorpora una nueva estrategia para tratar enfermedades cardíacas graves en bebés y amplía las posibilidades de atención de alta complejidad pediátrica”, destacaron desde la institución.