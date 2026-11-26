“El hambre no tiene bandera”, dijo el carnicero que vende palomas de Brasil

La venta de carne de paloma en una carnicería de Misiones, generó repercusión nacional y puso en evidencia los cambios en los hábitos alimentarios de las familias ante la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para acceder a los cortes tradicionales de carne.

Martín Alcaraz, propietario del autoservicio ubicado en la localidad misionera de Leandro N. Alem, explicó que comenzó a comercializar el producto hace aproximadamente un mes y medio, a un precio que ronda los $1.500 el kilo.

“Es por necesidad, hay que decirlo así. A mí como carnicero me gusta vender costilla y cortes buenos, pero hoy en día la gente no llega”, reconoció el comerciante.

Según relató, anteriormente sus clientes compraban costilla de primera y chorizos para el tradicional asado del domingo. Sin embargo, con el deterioro de los ingresos familiares, la carne vacuna comenzó a quedar relegada a los fines de semana y los consumidores buscaron alternativas más económicas.

En ese contexto, el mismo proveedor que le suministra carne vacuna, cerdo y pollo provenientes de Brasil le ofreció incorporar los pichones de paloma.

“Me ofrecieron este producto, me pareció accesible el precio, le metimos para adelante y la gente que probó volvió a buscar”, explicó.

Alcaraz aclaró que no se trata de palomas silvestres ni de las que habitualmente se observan en los espacios públicos, sino de ejemplares de la raza King blanca, criados específicamente para la producción de carne. Las aves llegan desde Brasil congeladas y envasadas al vacío.

Las palomas raza King

Según detalló, los ejemplares pesan alrededor de 700 gramos y quedan fuera de determinados circuitos de exportación hacia Europa, particularmente España, donde se demandan pichones de aproximadamente 300 gramos, cuya carne resulta más tierna.

Si bien inicialmente hubo cierta resistencia entre los consumidores, el comerciante aseguró que con el correr de las semanas aumentó la demanda. Algunos clientes recordaron haber consumido palomas durante su infancia en las chacras misioneras, mientras que otros se animaron a probarlas por primera vez.

El propio Alcaraz cocinó el producto y describió su sabor como similar al de la carne de pato. Debido a su consistencia más firme que la del pollo, señaló que resulta apropiado para preparar guisos, sopas y otras comidas de olla.

La repercusión que alcanzó el caso incrementó las ventas, al punto de que el comerciante agotó su tercer pedido en apenas 48 horas.

“En dos días nos pelaron todo”, afirmó, al anticipar que espera recibir una cantidad mayor de mercadería durante la próxima semana.

El carnicero también reconoció la preocupación que genera el ingreso de productos brasileños entre los productores y trabajadores de la industria frigorífica argentina, una problemática que alcanza a la cooperativa frigorífica que funciona en la propia localidad de Alem.

Sin embargo, sostuvo que, frente a las dificultades económicas, los consumidores priorizan el precio por encima del origen de los alimentos.

“Hoy en día el hambre no tiene bandera. Por ahí la gente no piensa mucho si es argentino o brasileño, mientras cumplan las normas de sanidad, las consumen”, expresó. (Primera Edición de Misiones)