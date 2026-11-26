Rescataron una serpiente y la devolvieron a su hábitat natural

Bomberos Voluntarios de Pueblo Brugo realizaron el lunes un rescate de fauna silvestre tras advertirse la presencia de una serpiente, identificada presuntivamente como una ñacanina. El ejemplar fue resguardado y posteriormente trasladado hacia una zona de arroyos, donde fue liberado en su hábitat natural.

Tras la intervención, desde Bomberos advirtieron que la creciente del río Paraná y las variaciones en los niveles del agua, asociadas a fenómenos climáticos como El Niño, pueden provocar el desplazamiento de distintas especies silvestres hacia sectores cercanos a las viviendas en busca de refugio.

“Estos animales cumplen una función importante en nuestro ecosistema”, señalaron desde la institución, al tiempo que solicitaron a la comunidad evitar agresiones contra los ejemplares y recurrir a personal capacitado para su rescate.

Qué hacer ante la presencia de una serpiente

Ante la posibilidad de que aparezcan serpientes u otros animales silvestres en inmediaciones de las viviendas, Bomberos difundieron una serie de recomendaciones:

-No intentar agarrarlos ni molestarlos.

-Mantener una distancia segura.

-Alejar a los niños y las mascotas.

-No intentar matarlos.

-Dar aviso a las autoridades o a personal capacitado.

Desde la institución remarcaron la importancia de preservar la fauna autóctona y evitar intervenciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los animales.

“Recordemos que ellos también forman parte de nuestro ambiente y merecen vivir en libertad, en su hábitat natural. Cuidar la vida también significa respetar y proteger nuestra fauna silvestre”, expresaron.