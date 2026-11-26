Las temperaturas aumentarán progresivamente durante los últimos días de noviembre, con máximas superiores a los 35 grados en gran parte del país. En la región central y el Litoral también se esperan jornadas calurosas, con predominio del sol.
Un período de calor intenso se instalará durante el próximo fin de semana en gran parte de Argentina, con temperaturas máximas que superarán los 35 °C y podrían acercarse a los 40 °C en algunas provincias. El ascenso térmico estará acompañado por condiciones de estabilidad atmosférica, escasa nubosidad y una marcada disminución de las precipitaciones en la región central del país.
Tras un comienzo de semana caracterizado por lluvias y tormentas de diversa intensidad en algunas regiones, el ingreso de aire más seco y fresco, impulsado por el viento Pampero, favoreció una mejora de las condiciones meteorológicas.
Sin embargo, esta situación será transitoria. Según explicó el meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, los modelos meteorológicos coincidieron en anticipar un importante incremento de las temperaturas entre el sábado 28 y el lunes 30 de noviembre.
El calor ganará protagonismo en la región central y el Litoral
La presencia de un sistema de altas presiones favorecerá el predominio de jornadas soleadas sobre las provincias centrales durante los próximos días. Estas condiciones permitirán un calentamiento progresivo, con registros térmicos que estarán entre los más elevados de la temporada hasta el momento.
En la región central, ciudades como Córdoba, Rosario y Buenos Aires registrarían temperaturas máximas de entre 34 y 36 °C, sin descartar picos de hasta 37 °C.
En el Litoral, donde se encuentra Entre Ríos, el calor también se hará sentir, aunque el ingreso de aire más húmedo proveniente del Atlántico contribuiría a moderar las temperaturas respecto de las previstas para el oeste argentino. La ciudad capital tendrá 34 grados el domingo y 35 el lunes.
Las provincias que podrían acercarse a los 40 grados
Los registros térmicos más elevados se concentrarían principalmente sobre el noroeste argentino y la región de Cuyo, donde las temperaturas podrían oscilar entre los 37 y 40 °C.
Las zonas con mayores probabilidades de registrar valores extremos serán:
Este de Salta.
Tucumán.
Santiago del Estero.
Catamarca.
La Rioja.
San Juan.
En tanto, La Pampa y el norte de la Patagonia también experimentarían temperaturas superiores a los 37 °C, mientras que en la Costa Atlántica bonaerense las máximas oscilarían entre los 30 y 34 °C, dependiendo de la dirección del viento.
Dónde podrían registrarse nuevas tormentas
Pese al predominio de condiciones estables en el centro del país, la inestabilidad persistirá en sectores del oeste y norte argentino, donde las elevadas temperaturas podrían favorecer el desarrollo de tormentas aisladas.
Estos fenómenos estarán asociados principalmente al calentamiento del aire en las capas bajas de la atmósfera, sin necesidad del avance de sistemas frontales.
Entre el domingo y el lunes, las probabilidades de precipitaciones aumentarían progresivamente desde Mendoza y San Luis hacia La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.
Noviembre finalizará con temperaturas elevadas
El último fin de semana de noviembre marcará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas respecto de las jornadas anteriores, cuando las precipitaciones y las tormentas afectaron a diferentes regiones del territorio nacional.
La combinación de cielos mayormente despejados, estabilidad atmosférica y un sostenido incremento térmico favorecerá la instalación de uno de los períodos más calurosos de la actual temporada primaveral.
Cómo estará el tiempo en Paraná
En Paraná, el ascenso de las temperaturas será progresivo durante los próximos días, con máximas que pasarán de los 30 °C previstos para este jueves a los 35 °C hacia el comienzo de la próxima semana. Además, no se esperan precipitaciones durante el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre.
Para este jueves se anticipa una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 30 °C, con cielo parcialmente a mayormente nublado. El viernes, en tanto, los registros térmicos oscilarán entre los 17 y 31 °C, con condiciones similares.
El sábado comenzará a intensificarse el calor, con una mínima de 18 °C y una máxima de 33 °C, mientras que el domingo se alcanzarían los 34 °C, con predominio del sol y algunos períodos de nubosidad.
Las temperaturas llegarían a los 35 grados en Paraná
El calor se acentuará entre el lunes y el martes, jornadas para las cuales se anticipan máximas de 35 °C. Asimismo, las temperaturas mínimas superarán los 20 °C.
De acuerdo con los datos meteorológicos, las temperaturas previstas para los próximos días son:
☀️Jueves 26: mínima de 15 °C y máxima de 30 °C.
☀️Viernes 27: mínima de 17 °C y máxima de 31 °C.
☀️Sábado 28: mínima de 18 °C y máxima de 33 °C.
☀️Domingo 29: mínima de 19 °C y máxima de 34 °C.
☀️Lunes 30: mínima de 21 °C y máxima de 35 °C.
☀️Martes 1: mínima de 22 °C y máxima de 35 °C.
La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el 0% durante las seis jornadas, según el Servivio Meteorológico Nacional.