WhatsApp comenzó a implementar los mensajes programados, una herramienta que permite establecer anticipadamente la fecha y hora de envío de contenidos en conversaciones individuales y grupales. La novedad comenzó a desplegarse este miércoles 25 de noviembre, según la información difundida por la compañía.

La función llega después de un período de pruebas en las versiones beta de Android e iOS. Su implementación será gradual durante las próximas semanas, por lo que no todos los usuarios podrán acceder simultáneamente a la herramienta.

Los mensajes podrán programarse con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días. La opción admite textos, fotografías y videos, que aparecerán en las conversaciones de los destinatarios como cualquier otro mensaje.

Cómo funcionan los mensajes programados de WhatsApp

Una de las principales características de esta herramienta es que los contenidos podrán enviarse incluso cuando el teléfono del remitente esté apagado, sin batería o sin conexión a internet.

we did it, you can now schedule messages on WhatsApp — WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026

La aplicación también incorporará un apartado para consultar los mensajes pendientes y eliminarlos antes del horario establecido. Según la compañía, los contenidos mantendrán el cifrado de extremo a extremo que protege las conversaciones personales.

Entre sus posibles usos se encuentran los saludos de cumpleaños, los recordatorios y las comunicaciones con personas que residen en países con diferentes husos horarios.

Paso a paso para programar un mensaje en WhatsApp

· Abrir una conversación individual o grupal.

· Escribir el mensaje o seleccionar una fotografía o video.

· Mantener presionado el botón de envío.

· Seleccionar la opción para programar el mensaje.

· Elegir la fecha y la hora de entrega.

· Confirmar la programación.

La disponibilidad de esta nueva función dependerá de cada cuenta, dispositivo y versión de WhatsApp.