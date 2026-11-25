Claudio Matías González, conocido como “El Gallo”, es el preso que se fugó durante un traslado penitenciario en Entre Ríos este miércoles. El hombre se encontraba alojado en la Unidad Penal N.º 4 de Concepción del Uruguay y escapó mientras era trasladado hacia la Unidad Penal N.º 1 de Paraná.

Tras conocerse la fuga, se desplegó un operativo de búsqueda. La zona de Lacava y bulevar 12 de Octubre fue señalada como referencia para las tareas destinadas a establecer su paradero, publicó La Pirámide.

González había tomado notoriedad pública en junio de 2021, cuando fue buscado por la Justicia en el marco de la investigación por el homicidio de Cristian Emiliano Martínez, conocido como “Loquillo”.

Quién es “El Gallo”, el preso que se fugó en Entre Ríos

En junio de 2021, la Fiscalía de Concepción del Uruguay difundió una fotografía de González y solicitó la colaboración de la población para localizarlo, según recordó La Pirámide.

Por entonces, el hombre tenía 24 años y era señalado como el principal sospechoso del asesinato de Cristian Emiliano Martínez, ocurrido durante la madrugada del sábado 5 de junio de aquel año.

El crimen se produjo en inmediaciones del asentamiento Mena. La víctima recibió cinco disparos y fue trasladada al Hospital Justo José de Urquiza, donde se constató su fallecimiento.

La investigación por el homicidio de 2021

En el marco de aquella causa, la Justicia había dispuesto la captura de González luego de que no fuera localizado durante una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de Concepción del Uruguay.

La investigación también incluyó un procedimiento en una vivienda de Villa Itapé, donde la Policía secuestró un teléfono celular, prendas de vestir y cartuchería.

Durante aquel operativo fue detenido otro hombre, señalado como quien habría participado junto a la víctima en el robo de una motocicleta que posteriormente apareció incendiada.

Buscan al interno que escapó durante un traslado

Más de cinco años después de aquella investigación, el nombre de González volvió a trascender públicamente a raíz de su fuga durante un traslado penitenciario.