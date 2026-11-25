Las dificultades para acceder al empleo joven en Argentina se profundizaron en un contexto de pérdida de puestos de trabajo registrados, crecimiento del cuentapropismo e ingresos insuficientes. Así lo explicó Sonia Balza, doctora en Desarrollo Económico e integrante del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) y del Conicet, durante una entrevista con Elonce.

La especialista presentó los resultados de un informe sobre la economía popular, que comprende a alrededor de cuatro millones de personas y representa cerca del 30% de la población económicamente activa, según detalló.

La investigación advirtió sobre las dificultades económicas de los trabajadores más vulnerables, particularmente de aquellos menores de 30 años. “Cuando se trata de la población más joven, hasta 29 años, la situación es peor. Cerca del 90% gana menos de tres salarios mínimos”, precisó Balza sobre el universo analizado.

La pérdida de empleo registrado y el crecimiento del cuentapropismo

La investigadora explicó que el estudio abarcó principalmente a trabajadores independientes sin formación profesional y con escaso capital propio para desarrollar sus actividades, empleadas de casas particulares y personas desocupadas cuya última ocupación no contaba con protección laboral.

Aunque la cantidad de trabajadores comprendidos en la economía popular se mantuvo relativamente estable durante los últimos años, Balza señaló que se modificó su composición, con un crecimiento del cuentapropismo y del empleo doméstico precarizado.

La especialista vinculó esta transformación con la pérdida de puestos laborales formales. Según afirmó, cerca de 400.000 empleos privados registrados se perdieron desde el inicio de la actual gestión nacional.

“Esas personas inevitablemente tienen que tratar de hacerse de un trabajo alternativo porque en Argentina uno no puede pasar mucho tiempo desocupado. Las personas le buscamos la vuelta para poder generarnos nuestro autoempleo”, explicó.

Empleo joven: las dificultades para conseguir trabajo y sostenerlo

Consultada sobre si los jóvenes enfrentan mayores obstáculos para conseguir su primer empleo o para conservarlo, Balza consideró que ambas situaciones representan un problema.

Explicó que tanto la tasa de desocupación como la de subocupación son superiores entre los jóvenes respecto de la población adulta. Mientras que entre los trabajadores de mayor edad es frecuente encontrar personas con más de un empleo, entre los jóvenes predominan las dificultades para acceder a una actividad que les permita obtener ingresos suficientes.

“La población joven suele tener una dinámica más de falta de empleo. Y cuando digo falta de empleo, me refiero a falta de trabajo que genere ingresos”, puntualizó.

La investigadora también advirtió sobre la situación salarial de los trabajadores de la economía popular. Según los datos del informe, alrededor del 80% de los cuentapropistas analizados apenas alcanzaba el equivalente a tres salarios mínimos, una situación que se agravaba entre los menores de 30 años.

La falta de experiencia y la precarización laboral

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la exigencia de experiencia laboral por parte de empresas que buscan incorporar trabajadores jóvenes.

Aunque aclaró que esta problemática no fue estudiada específicamente en el informe, Balza consideró que existe una contradicción entre las exigencias de determinados empleadores y las posibilidades de quienes recién comienzan su trayectoria laboral.

“Es una expectativa ilusoria por parte de muchos empresarios que tiene que ver con ponerle un tope de edad a una trayectoria laboral que se va construyendo a lo largo de la vida”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la falta de experiencia y las capacidades que todavía se encuentran en desarrollo pueden incrementar la vulnerabilidad de los jóvenes frente a situaciones de precarización.

“Hay un problema general del conjunto del mundo del trabajo por desprotección laboral, por ingresos insuficientes, por pluriempleo y por desocupación que fue creciendo. Todos estos aspectos están empeorados en la población joven”, remarcó.

Siete de cada diez trabajadoras domésticas no están registradas

Balza también puso el foco en el empleo doméstico, una de las actividades que históricamente presentó elevados niveles de informalidad en Argentina.

Según indicó, cerca del 70% de las trabajadoras de casas particulares no se encuentra registrado, pese a la existencia de una normativa específica que regula la actividad.

“Siete de cada diez trabajadoras domésticas están desprotegidas”, afirmó la investigadora.

La falta de registración implica que muchas de estas trabajadoras no cuentan con aportes jubilatorios, obra social ni aguinaldo, entre otros derechos laborales. Esta situación, añadió, también tiene una incidencia directa sobre sus ingresos.

El impacto de la política económica sobre el mercado laboral

Durante la entrevista con Elonce, la especialista cuestionó la orientación de la política económica nacional y consideró que la reducción del gasto público y la pérdida de poder adquisitivo dificultaron la generación de nuevas oportunidades laborales.

Desde su perspectiva, la caída del consumo, junto con los incrementos en las tarifas de servicios y el transporte, afectó la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

Balza sostuvo que el cierre de emprendimientos y pymes se acercaba a los 33.000 establecimientos y relacionó ese fenómeno con el deterioro de los ingresos de la población.

“No es un modelo económico proclive a la generación de trabajo o empleo de calidad o de industria”, consideró.

¿Tener un título universitario garantiza mejores oportunidades laborales?

Ante las dificultades que atraviesa el mercado laboral, Balza fue consultada sobre la importancia de la formación universitaria para acceder a mejores oportunidades de empleo.

La investigadora aclaró que el informe no analizó específicamente el impacto de las calificaciones profesionales, aunque destacó que la educación superior continúa siendo una herramienta fundamental para ampliar las posibilidades laborales.

“Yo no usaría la palabra garantía. Estos momentos están más caracterizados por la inestabilidad”, explicó.

Sin embargo, alentó a los jóvenes a continuar sus estudios y destacó que la formación permite construir nuevos vínculos y acceder a ámbitos profesionales que, de otra manera, podrían resultar inaccesibles.

“Hay que estudiar, está buenísimo estudiar, está buenísimo formarse. Abre redes sociales de vida que uno no conocía previamente y ámbitos de trabajo a los que uno no podía acceder si no hubiese tenido ese título”, expresó.

Las dificultades de los jóvenes para construir un proyecto de vida

Balza reconoció que muchos jóvenes deben combinar sus estudios con una actividad laboral para afrontar sus gastos, una situación que puede dificultar la continuidad de su formación académica.

En ese marco, destacó la importancia de las políticas públicas y las becas educativas que permitan reducir la carga laboral de los estudiantes y favorecer la finalización de sus carreras.

Empleo joven: crecen las dificultades para conseguir trabajo

La especialista consideró que el deterioro del entramado productivo y educativo tiene consecuencias que trascienden las dificultades económicas inmediatas, debido a que condiciona las posibilidades de construir un proyecto de vida a mediano plazo.

“Nada está perdido y estudiar es una muy buena manera de darle un sentido a la vida, que ese sentido después va a transmutar en el trabajo”, manifestó.

Al respecto, cuestionó lo que definió como un “desmantelamiento tanto en términos del tejido productivo como del tejido educativo” y consideró que esta situación contribuye a que “no sea un buen momento para ser joven y que, a la vez, se les dificulte organizar un proyecto de vida a mediano plazo”, expresó.

Finalmente, indicó que el CITRA publica periódicamente investigaciones vinculadas con la economía popular, la fragilidad laboral y social, la protección de los trabajadores y otros indicadores relacionados con las transformaciones del mercado de trabajo argentino.