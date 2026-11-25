Un triple choque de camiones se registró en el kilómetro 21 de la ruta Victoria-Rosario. Uno de los vehículos se despistó y quedó a escasa distancia del río Paraná, cuya crecida mantiene el agua cerca de la calzada. Los conductores sufrieron heridas leves.
Un triple choque de camiones se registró en el kilómetro 21 de la ruta que conecta Victoria con Rosario, en sentido hacia la localidad entrerriana. Como consecuencia de la colisión en cadena, uno de los vehículos se salió de la calzada y quedó a escasa distancia del agua.
El siniestro vial generó preocupación debido a la crecida del río Paraná, que redujo considerablemente la distancia entre la superficie del agua y la traza de la conexión interprovincial.
Pese a la magnitud del impacto y los daños materiales registrados en los vehículos de carga, los conductores involucrados sufrieron heridas leves. Ninguno presentó lesiones de gravedad.
Un camión quedó al borde del río Paraná
Las imágenes registradas en el lugar del accidente permitieron observar cómo uno de los camiones terminó fuera de la calzada, muy cerca de quedar sumergido.
La situación adquirió especial relevancia debido al avance de la creciente del Paraná, cuyo nivel se encontraba a apenas cinco centímetros de alcanzar la marca de alerta. El incremento de la altura del río provocó que el agua se aproximara a distintos sectores de la ruta.
En tanto, las circunstancias que desencadenaron la colisión entre los tres vehículos de gran porte permanecían bajo investigación. Hasta el momento, no se habían precisado las causas del siniestro.
Complicaciones en el tránsito hacia Victoria
Tras el accidente, se desplegó un operativo en el sector afectado para retirar los vehículos involucrados y restablecer las condiciones normales de circulación sobre la conexión vial.
El tránsito en sentido hacia Rosario permanecía despejado, mientras que el carril con dirección a Victoria registraba complicaciones como consecuencia de las tareas que se desarrollaban en el lugar del impacto, publicó Rosario3.
Según las primeras estimaciones, los trabajos para remover los camiones siniestrados y normalizar completamente la circulación vehicular demandarían varias horas, debido a las características del accidente y la ubicación de los rodados.
🚨 CHOQUE MÚLTIPLE DE CAMIONES EN EL PUENTE ROSARIO-VICTORIA Tres camiones habrían protagonizado un siniestro vial sobre el puente que une Rosario con Victoria. Según las primeras informaciones, no se registraron heridos de gravedad. Se trabaja en el lugar para determinar cómo ocurrió el choque.— De12a14 (@De12a14) November 25, 2026