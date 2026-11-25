Un reconocido periodista fue detenido en el marco de la investigación por la muerte de un policía que fue atropellado mientras cumplía funciones durante un operativo de tránsito en Juan José Castelli, provincia de Chaco. Se trata de Romildo Ramón Lavia Rachz, cuya vivienda fue allanada este martes por orden de la Justicia.

La causa, caratulada como “Supuesto homicidio en accidente de tránsito”, quedó a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, quien busca esclarecer las circunstancias en las que falleció el sargento primero Juan José Sandoval, de 37 años, integrante de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, publicó Diario Norte.

Durante el allanamiento, realizado en una vivienda ubicada sobre calle Luis Federico Leloir, entre Padre Carlos Lauth y Salta, los investigadores secuestraron registros de cámaras de seguridad. También fueron sometidos a peritajes distintos elementos encontrados en la camioneta Toyota Hilux del comunicador.

Cómo ocurrió el accidente en el que murió el policía

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre sobre la ruta provincial Nº 9, a la altura del acceso al paraje 4 de Febrero, donde se desarrollaba un operativo de regulación del tránsito por la Fiesta de la Chacarera del Monte.

Según la reconstrucción inicial de la Policía, Sandoval y otro efectivo se encontraban bajo un gazebo instalado sobre la banquina cuando una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad los embistió.

El sargento sufrió fracturas expuestas y politraumatismos severos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Bicentenario de Castelli. Falleció horas después como consecuencia de una falla multiorgánica y un paro cardiorrespiratorio.

En un primer momento, fue detenido un hombre de 33 años, identificado por las iniciales H.J.L., quien conducía una Volkswagen Amarok blanca. El test de alcoholemia arrojó entre 1,46 y 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el vehículo fue secuestrado.

Sin embargo, las declaraciones de los ocupantes de la camioneta generaron dudas sobre la mecánica del hecho y llevaron a los investigadores a profundizar otras hipótesis.

Las pruebas encontradas en la camioneta del periodista

Las pericias realizadas sobre la Toyota Hilux secuestrada a Romildo Lavia Rachz permitieron detectar rastros materiales que podrían estar vinculados con el lugar donde ocurrió el accidente.

Según fuentes judiciales, la camioneta presentó un golpe en su lateral derecho con restos de material de color azul. Los especialistas buscan determinar si esas partículas corresponden al uniforme policial que vestía Sandoval o a la lona de la reposera donde se encontraba sentado.

Periodista detenido por la muerte de un policía (foto Diario Chaco)

Además, debajo del vehículo fueron encontrados pequeños fragmentos plásticos compatibles con conos de señalización vial y restos de material refractario similares a las cintas reflectivas utilizadas en esos dispositivos.

Los elementos serán sometidos a estudios complementarios para establecer su origen y eventual relación con el accidente. Los resultados definitivos de las pericias todavía no fueron incorporados al expediente.

Quién es Romildo Lavia Rachz, el periodista detenido

Romildo Ramón Lavia Rachz es un reconocido comunicador de El Impenetrable chaqueño, corresponsal de distintos medios regionales y fundador de FM Los Ángeles.

El periodista fue detenido durante la tarde del martes, tras el allanamiento realizado en su domicilio, y designó como abogado defensor a Rodolfo Efraín Carol.

La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias sobre los vehículos secuestrados y el análisis de las grabaciones obtenidas durante los procedimientos para determinar si la camioneta del comunicador tuvo participación directa en el hecho.

Canal 9 suspendió el programa del periodista detenido

Tras conocerse la detención, el directorio de TV Resistencia S.A. anunció la suspensión temporal de El Impenetrable TV, ciclo coproducido por Canal 9 y Romildo Lavia Rachz, que desde hace más de 15 años forma parte de la programación de los sábados al mediodía y obtuvo cinco premios Martín Fierro.

Mediante un comunicado, la empresa explicó que la decisión fue adoptada “por respeto a la memoria del sargento Sandoval” y consideró que se trataba de la medida “más prudente y respetuosa hacia todas las personas involucradas”.

Las autoridades de la emisora expresaron su confianza en el trabajo de la Justicia y manifestaron su deseo de que las circunstancias del hecho puedan esclarecerse en el menor tiempo posible.

Asimismo, destacaron que Lavia Rachz integra desde hace años el equipo de Canal 9 y es apreciado por sus compañeros y respetado dentro del Grupo Linke. Según allegados a la emisora, el personal se encuentra conmovido por lo sucedido y acompaña al comunicador.

El programa no saldrá al aire este sábado y permanecerá suspendido hasta que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte del efectivo policial.