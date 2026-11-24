Un operativo contra el maltrato animal permitió rescatar a 36 ejemplares que, según la hipótesis de los investigadores, iban a ser sacrificados durante un ritual en el barrio porteño de Boedo. Dos sospechosos fueron detenidos cuando descargaban cajas con animales vivos frente a una vivienda.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por el fiscal Blas Matías Michienzi, informó Noticias Argentinas.

Los involucrados fueron imputados por infracciones a la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal, a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y a la Resolución 109, vinculada con las codornices y las gallinas de Guinea.

Una denuncia permitió descubrir el maltrato animal

La investigación comenzó a partir de una denuncia que alertó sobre la posible realización de un ritual umbanda que incluiría el sacrificio de animales en una propiedad ubicada en la intersección de Virrey Liniers y Carlos Calvo.

Ante esta situación, Michienzi ordenó tareas investigativas a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos realizaron una vigilancia discreta en inmediaciones del inmueble.

Durante el procedimiento, los agentes observaron la llegada de un Volkswagen Gol Trend blanco. Uno de los sospechosos salió de la vivienda para recibir al conductor y ambos comenzaron a descargar cajas del auto. En ese momento, los uniformados intervinieron y detuvieron a los dos hombres en flagrancia.

Hacinamiento, malnutrición y deterioro físico

Al requisar el vehículo y los recipientes, los policías encontraron 36 animales vivos en condiciones de extremo hacinamiento, confinados en espacios reducidos que les impedían moverse.

Entre los ejemplares rescatados había una tortuga campanita, 17 gallinas, dos gallos, siete palomas, seis codornices, un pato criollo y dos gallinas de Guinea. Estas últimas estaban atadas con cinta plástica.

Los veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal examinaron a los animales y constataron cuadros generalizados de deterioro físico, malnutrición y maltrato.

Los animales quedaron bajo resguardo

Tras conocer los resultados del procedimiento, el fiscal dispuso el secuestro del Volkswagen Gol Trend utilizado para el traslado de los ejemplares.

También ordenó incautar los dos teléfonos celulares pertenecientes a los imputados, en el marco de la investigación judicial.

En tanto, la totalidad de los animales rescatados fue trasladada a la sede de la organización no gubernamental Alerta Galgo, donde quedaron bajo resguardo para recibir asistencia veterinaria e iniciar su recuperación.