La recesión técnica en Argentina expuso las dificultades que atraviesa la economía nacional tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción. El economista y vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alfredo Calabrese, analizó en diálogo con Elonce las causas de este escenario y las expectativas para el cierre de 2026.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad económica creció un 1,1% en septiembre respecto de agosto, aunque registró una caída interanual del 1,2%. La recuperación mensual no alcanzó para revertir el retroceso acumulado durante el tercer trimestre.

"Estamos ante dos trimestres con caídas en el nivel de actividad y eso, técnicamente, se considera una recesión", explicó Calabrese. Sin embargo, consideró que la recuperación de los últimos meses podría favorecer un resultado positivo durante el cuarto trimestre.

Alfredo Calabrese, economista y vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos (Elonce)

El crecimiento económico, lejos de las expectativas iniciales

El especialista recordó que las proyecciones iniciales contemplaban un crecimiento económico de entre el 3% y el 5% para 2026, mientras que las nuevas estimaciones ubican esa expansión cerca del 1%.

En consonancia con su análisis, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido a principios de noviembre, proyectó un crecimiento anual del 0,7%, frente al 3,5% estimado hacia finales de 2025.

"Hay una caída en el ingreso del salario real y una pérdida de empleo registrado con un traslado al empleo informal", advirtió Calabrese, quien vinculó esta situación con la disminución del poder adquisitivo y las dificultades para recuperar el consumo.

Una economía argentina a dos velocidades

El economista señaló que las exportaciones constituyen actualmente uno de los principales motores de la actividad, impulsadas fundamentalmente por el agro, la minería y los combustibles. Sin embargo, ese dinamismo no se replica en sectores como la industria, el comercio y la construcción.

"Aparece una Argentina a dos velocidades o con mucha heterogeneidad", describió. En ese sentido, remarcó que "el consumo y la inversión no repuntan".

También destacó el menor dinamismo del crédito durante 2026, en comparación con el año anterior, cuando se registró una mayor oferta de financiamiento. Según explicó, este escenario limita las posibilidades de recuperación del consumo y la inversión.

La suba del dólar y del riesgo país

Calabrese atribuyó las recientes presiones cambiarias a una combinación de factores internacionales y domésticos. Entre ellos, mencionó el fortalecimiento del dólar, la suba de las tasas de interés estadounidenses y las devaluaciones en Brasil y México.

En el plano local, señaló que existen dudas entre los inversores extranjeros sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros de 2027, en un contexto electoral y con una economía que todavía no logra reactivarse.

Asimismo, advirtió que la brecha cambiaria entre el dólar local y el contado con liquidación alcanzó alrededor del 10%, otro factor que genera incertidumbre y favorece la dolarización de carteras.

Qué podría pasar con el rumbo económico del Gobierno

Consultado sobre posibles modificaciones en el programa económico, Calabrese consideró que el oficialismo mantendría su estrategia.

"Me da la impresión de que el oficialismo está firme en que su modelo va a dar resultados", sostuvo, aunque planteó interrogantes sobre los plazos de recuperación.

Finalmente, reconoció avances en la contención de la inflación, pero advirtió sobre los desafíos para extender la recuperación económica y garantizar la sostenibilidad social del modelo.