Una nueva terminal portuaria de cargas en Entre Ríos fue habilitada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para operar con mercadería no perecedera de origen vegetal destinada al comercio exterior. El establecimiento pertenece a la empresa LDC Argentina S.A. y está ubicado en Santa Elena, departamento La Paz.

El organismo nacional otorgó el Certificado de Registro tras verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, edilicios y operativos establecidos por la normativa vigente para este tipo de instalaciones.

(SENASA)

Las inspecciones estuvieron a cargo de agentes especializados del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, pertenecientes a las coordinaciones de Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Inspecciones y controles en la terminal portuaria

Durante las recorridas de fiscalización, los equipos técnicos constataron las condiciones edilicias, la higiene, los circuitos de circulación del personal y el funcionamiento de las áreas destinadas a la descarga, el secado, el acondicionamiento y el almacenamiento de mercadería.

Asimismo, auditaron el laboratorio destinado al control de calidad y la toma de muestras mediante el calado de camiones. Allí verificaron la disponibilidad de equipamiento específico, como zarandas, homogeneizadores, balanzas y selladoras. El establecimiento también dispone de una oficina de uso exclusivo para el personal certificante del SENASA.

(SENASA)

En el sector portuario, los agentes supervisaron la cinta transportadora que conecta el área de almacenamiento con las barcazas. Además, delimitaron un puesto específico para realizar el muestreo y la observación de granos y subproductos durante la carga, con el objetivo de garantizar su sanidad y trazabilidad antes del despacho al exterior.

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Con esta autorización, la terminal de Santa Elena se incorpora formalmente al sistema de control oficial en el norte entrerriano y se suma a otros cuatro establecimientos registrados en la provincia.

La habilitación se concretó en el marco de la Resolución SENASA Nº 215/2014, que regula el registro y la fiscalización de terminales donde se manipulan, acondicionan, almacenan o embarcan mercaderías sujetas a controles sanitarios y fitosanitarios vinculados al comercio exterior.