El ministro de Economía, Luis Caputo, avaló este viernes la utilización de US$5.000 millones del swap con China para afrontar los vencimientos de deuda de octubre de 2027, incluso si el Gobierno no logra obtener financiamiento en el mercado.

“Correctísima explicación”, escribió el funcionario en su cuenta de X, al compartir una publicación del periodista Eduardo Feinmann, quien aseguró haber consultado a fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía sobre el destino de esos recursos.

El pronunciamiento se produjo días después de que Caputo confirmara, durante una entrevista con el streaming Neura, que el Ejecutivo había solicitado a China disponer de esos fondos.

Correctísima explicación — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 27, 2026

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que los recursos “ya están disponibles, aprobados” y explicó que el Tesoro le compraría al Banco Central (BCRA) las divisas obtenidas mediante ese mecanismo.

Qué es el swap con China y cómo funciona

El swap es un acuerdo de intercambio de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China. No constituye un préstamo directo del gobierno chino al Tesoro nacional.

El convenio total asciende a 130.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente US$19.000 millones. De ese monto, existe un tramo activado de 35.000 millones de yuanes, unos US$5.000 millones, que comenzó a utilizarse en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

En agosto, ambas entidades renovaron el acuerdo por cinco años y confirmaron la vigencia del tramo activado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había señalado que las condiciones del convenio contemplaban su utilización para el pago de deuda.

Cómo afrontará el Gobierno los vencimientos de 2027

El programa financiero presentado en julio contemplaba la colocación de US$5.000 millones en Bonares, títulos públicos denominados en dólares bajo legislación argentina. Sin embargo, desde agosto el Gobierno no emitió deuda en moneda extranjera en el mercado local.

La posibilidad de utilizar los recursos del swap fue comunicada en un contexto de tensión financiera, con el riesgo país en niveles similares a los registrados durante el período electoral de 2025.

Por otra parte, Caputo detalló cómo prevé afrontar los vencimientos de enero de 2027, que ascienden a US$4.370 millones.

Entre las fuentes de financiamiento mencionó los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales, préstamos garantizados con CAF y Fonplata, los ingresos provenientes de la venta de AySA y US$1.800 millones que el Tesoro le compraría al Banco Central.