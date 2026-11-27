REDACCIÓN ELONCE
La apertura oficial de la temporada de verano en Entre Ríos 2026-2027 reunió a diferentes destinos turísticos en el parque acuático de Federación. Elonce dialogó con representantes de la microrregión Caminos Costeros, quienes destacaron sus propuestas.
La apertura oficial de la temporada de verano en Entre Ríos 2026-2027 tuvo como sede este viernes el parque acuático de Federación, donde representantes de diferentes localidades de la provincia se reunieron para promocionar sus atractivos turísticos de cara a las vacaciones.
En el predio se instalaron stands destinados a difundir las propuestas recreativas, culturales y gastronómicas de los destinos entrerrianos. La convocatoria contempló la participación de la vicegobernadora y del intendente de la ciudad anfitriona.
Uno de los desafíos que enfrenta el sector turístico está relacionado con la crecida de los ríos, que dificulta la habilitación de las playas. En ese contexto, los complejos termales, parques acuáticos y actividades vinculadas con la naturaleza forman parte de las alternativas para recibir a los visitantes.
Caminos Costeros presentó sus propuestas turísticas
Durante la cobertura de Elonce, representantes de la microrregión Caminos Costeros brindaron detalles sobre las actividades que podrán disfrutar quienes visiten el sur entrerriano durante los próximos meses.
“Nosotros estamos al sur de la provincia con una propuesta integral”, expresó una de las representantes, quien enumeró entre los principales atractivos el carnaval de Gualeguay, el parque aéreo, el parque acuático, la naturaleza y las actividades náuticas.
La delegación también puso en valor el patrimonio histórico y cultural de Gualeguay, con alternativas que complementan las propuestas recreativas y permiten conocer la identidad de la localidad durante las vacaciones.
El carnaval de Gualeguay comenzará el 9 de enero
Entre los acontecimientos destacados para la próxima temporada estival se encuentra el carnaval de Gualeguay, cuyo inicio está previsto para el sábado 9 de enero de 2027.
“Son 10 noches todos los sábados de enero y febrero”, anticipó la representante de Caminos Costeros durante la presentación realizada en Federación.
De esta manera, la microrregión promocionó su oferta turística con una agenda que combina espectáculos, actividades al aire libre, entretenimiento y patrimonio cultural, en el marco del lanzamiento provincial de la temporada estival.