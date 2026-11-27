En el marco de una investigación por reiterados robos de motos, la Policía recuperó tres vehículos sustraídos, secuestró motopartes y localizó una vivienda en Colonia Avellaneda que habría sido utilizada como desarmadero. Identificaron al presunto autor de los hechos.
En el marco de una investigación por reiterados robos de motos, personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos recuperó tres motocicletas denunciadas como sustraídas y localizó un domicilio que habría funcionado como desarmadero en la localidad de Colonia Avellaneda.
Las diligencias estuvieron a cargo de efectivos dependientes de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes también secuestraron diversos elementos de interés para el esclarecimiento de los ilícitos.
Entre los vehículos recuperados se encontraban dos motocicletas Honda Wave y una Honda Biz, todas denunciadas como sustraídas, indicaron fuentes policiales de Robos y Hurtos. Además, los investigadores hallaron diferentes piezas pertenecientes a unidades que habían sido desarmadas.
Localizaron un presunto desarmadero de motocicletas
A partir de las tareas investigativas, los funcionarios policiales establecieron la ubicación de una vivienda en Colonia Avellaneda que habría sido utilizada para ocultar y desguazar los rodados después de su sustracción.
Entre los elementos secuestrados también figuró el cuadro de una motocicleta denunciada como sustraída, además de prendas de vestir y un casco que presuntamente habrían sido utilizados durante la comisión de los ilícitos.
Como resultado de los procedimientos, los investigadores lograron individualizar al presunto autor de los hechos. Los elementos recuperados quedaron vinculados a la investigación policial por los reiterados episodios de robo y hurto de motocicletas.