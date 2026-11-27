El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto que incorpora la figura del vandalismo rural al Código Penal y establece penas de hasta 10 años de prisión por ataques a la producción agropecuaria. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain, obtuvo 49 votos afirmativos y nueve negativos.

La votación evidenció diferencias dentro del bloque peronista, ya que seis de sus 22 integrantes acompañaron el proyecto. Entre ellos estuvo el senador entrerriano Adán Bahl, junto con Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Cristina López (Tierra del Fuego), Carlos Linares (Chubut) y Daniel Bensusán (La Pampa).

La iniciativa también recibió el respaldo de la UCR, PRO, La Libertad Avanza, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Justicia Social, La Neuquinidad y Convicción Federal.

Qué penas establece la Ley de Vandalismo Rural

La normativa establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quienes tengan derecho a impedirlo.

La pena máxima se elevará a dos años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente la actividad productiva o ponga en peligro concreto la vida o integridad física de las personas, la sanidad de los animales o los cultivos, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado.

También contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de tres a doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan silobolsas o cualquier producto que forme parte del proceso productivo agropecuario.

El máximo de la pena se elevará a 10 años cuando el delito sea cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada y provoquen la pérdida total de la producción en curso o impidan la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.

Confederaciones Rurales Argentinas destacó la aprobación

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) destacaron la sanción definitiva de la Ley de Vandalismo Rural y consideraron que representa un avance legislativo para dar respuesta a una problemática que afecta desde hace años a productores y comunidades rurales del país.

La entidad también resaltó el trabajo gremial y técnico de sus dirigentes para transformar los reclamos del sector agropecuario en propuestas legislativas concretas.