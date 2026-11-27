La Estación de Ferrocarril de Paraná, donde se encuentran los diez coches desafectados por Nación

El Gobierno nacional dispuso la desafectación del uso operativo de diez coches ferroviarios ubicados en la Estación Paraná y ordenó verificar la posible presencia de residuos contaminantes. La medida se oficializó este viernes mediante la Resolución 2025/2026 del Ministerio de Economía.

Las unidades pertenecen al Estado nacional y se encuentran bajo la jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA). Las gestiones para concretar su desafectación comenzaron en 2022, a partir de una solicitud del organismo ferroviario.

Según los informes técnicos incorporados al expediente, la totalidad de las cajas y los bastidores presentaban un deterioro que impedía su recuperación para el servicio. Asimismo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) determinó que el material rodante no estaba apto para circular.

Ordenaron verificar la presencia de amianto

La Gerencia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad del organismo ferroviario advirtió que las unidades podrían contener componentes con riesgo potencial de generar residuos contaminantes, por lo que requerirían un manejo ambiental específico.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía instruyó a ADIFSA a dar intervención a las autoridades competentes y realizar los procedimientos necesarios para determinar la existencia de dichas sustancias.

En caso de confirmarse la presencia de amianto, su tratamiento y disposición final deberán efectuarse conforme a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y su normativa reglamentaria.

Además, el organismo deberá procurar recuperar la mayor cantidad posible de componentes para reutilizarlos en otras unidades ferroviarias.

Cuáles son los coches ferroviarios desafectados

El anexo que acompañó la resolución detalló que la medida comprendió a ocho coches dormitorio, un coche bar y otro de primera clase. Todos fueron catalogados en mal estado de conservación.

Las unidades alcanzadas fueron:

CBT 18: coche bar turista Werkspoor.

D 2068: coche dormitorio con aire acondicionado Materfer.

D 2806: coche dormitorio de Fabricaciones Militares.

D 2810: coche dormitorio de Fabricaciones Militares.

D 2801: coche dormitorio de Fabricaciones Militares.

D 2808: coche dormitorio de Fabricaciones Militares.

DA 2076: coche dormitorio con aire acondicionado Materfer.

P 1152: coche de primera clase Materfer.

DA 2021: coche dormitorio con aire acondicionado Materfer.

D 2804: coche dormitorio de Fabricaciones Militares.

La documentación oficial también precisa que ninguno de estos bienes estaba declarado como patrimonio histórico ni figuraba entre los bienes ferroviarios concesionados.

La resolución fue comunicada a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros organismos.