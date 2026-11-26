Entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2026, la Seguridad Social perdió 546.670 aportantes, según datos oficiales. El 75% de la reducción correspondió a trabajadores asalariados de los sectores público y privado. El impacto sobre el financiamiento de las jubilaciones.
El sistema de jubilaciones enfrenta una reducción en su base de financiamiento debido a la caída del número de aportantes a la Seguridad Social. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2026, la cantidad de trabajadores que realizaron contribuciones descendió de 13.009.966 a 12.463.296.
La disminución alcanzó a 546.670 personas en tres años, en un contexto marcado por despidos, desvinculaciones laborales y dificultades en el empleo registrado. Los trabajadores asalariados de los sectores público y privado concentraron alrededor del 75% de la pérdida.
En agosto de 2023, los aportantes representaban el 28,8% de la población total del país, mientras que en el mismo período de 2026 esa proporción descendió al 26,8%.
Los trabajadores asalariados registraron la mayor caída
La reducción más significativa se produjo entre quienes se desempeñaban en relación de dependencia. En tres años, este universo pasó de 9.888.864 a 9.475.882 trabajadores, lo que representó una disminución de 412.982 aportantes.
Del total de asalariados que dejaron de contribuir, 262.111 correspondieron al sector privado, equivalente al 63%. El 37% restante estuvo vinculado con el empleo público y los regímenes provinciales y municipales.
También se registraron bajas entre los trabajadores independientes y el personal de casas particulares. Los monotributistas pasaron de 2.395.067 a 2.276.085, mientras que las empleadas domésticas descendieron de 363.771 a 362.136.
El impacto de la pérdida de aportantes sobre las jubilaciones
Los recursos provenientes de las contribuciones de los trabajadores activos constituyen una de las principales fuentes de financiamiento para el pago de los haberes de jubilados y pensionados.
La disminución del empleo registrado se produjo en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos previsionales, particularmente entre quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono complementario de hasta $70.000.
A este escenario se sumó la finalización de la moratoria previsional, que limitó las posibilidades de acceder a una jubilación para quienes no reunieron los años de aportes requeridos. La cantidad de beneficiarios del sistema nacional permaneció estancada, con tendencia a disminuir.
Qué pasó con los aportantes durante el último año
Entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026, la cantidad de personas que realizaron contribuciones a la Seguridad Social pasó de 12.489.268 a 12.463.296. La diferencia representó una pérdida interanual de 25.972 aportantes.
De acuerdo con el informe oficial, los trabajadores en relación de dependencia registraron una disminución de 131.167 aportantes. El sector privado perdió 116.080, mientras que el empleo público presentó una reducción de 41.191.
En contrapartida, el Monotributo incorporó 80.682 contribuyentes durante el último año y los denominados “otros regímenes” sumaron 26.104 trabajadores.
Cómo está conformado el universo de aportantes
El informe de la Subsecretaría de Seguridad Social detalló la distribución de los trabajadores que realizaron contribuciones durante agosto de 2026:
Trabajadores en relación de dependencia: 76%.
Personal de casas particulares: 2,9%.
Trabajadores independientes: 21,1%.
Las estadísticas comprenden a los aportantes del régimen general, los regímenes especiales y diferenciales que cotizan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalló Clarín.
También incluyen a trabajadores declarados por regímenes provinciales y municipales que no están obligados a contribuir al SIPA, además de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional.
Estiman que unos 9,5 millones de trabajadores no realizan aportes
La población ocupada en la Argentina se estima en alrededor de 22 millones de personas. Al comparar esa cifra con la cantidad de aportantes registrados, surge una diferencia de aproximadamente 9,5 millones de trabajadores.
Esta estimación refleja la magnitud de las dificultades para acceder a un empleo con cobertura contributiva. La ausencia de aportes afecta, entre otros aspectos, la posibilidad de reunir los requisitos necesarios para obtener una jubilación.
“Los indicadores presentados surgen de procesamientos propios sobre la base de información proveniente de los registros administrativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, precisó el informe oficial.