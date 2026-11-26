Tras dos robos en Bajo Termas de Colón, efectivos policiales recuperaron una cartera con documentación y una mochila con elementos de natación. Una mujer de 30 años fue aprehendida por el supuesto delito de hurto y quedó a disposición de la Justicia.

Dos robos en Bajo Termas de Colón motivaron una investigación policial que culminó este jueves con la recuperación de la totalidad de los elementos sustraídos y la aprehensión de una mujer de 30 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Los hechos fueron denunciados durante la tarde ante personal de la Sección Comando Radioeléctrico. Una mujer de 44 años informó que le habían sustraído una cartera con documentación del interior de su automóvil.

Por otra parte, una mujer de 56 años denunció la desaparición de una mochila que contenía elementos de natación. Según manifestó, había dejado sus pertenencias junto a un árbol mientras ingresaba al río.

La investigación permitió localizar los elementos sustraídos

A partir de las denuncias, los efectivos policiales iniciaron distintas tareas investigativas para establecer el posible destino de las pertenencias y determinar quién habría estado involucrado en ambos hechos.

Las averiguaciones permitieron establecer que los objetos denunciados como sustraídos podrían encontrarse en una vivienda ubicada sobre calle Salta, en la ciudad de Colón.

Al llegar al domicilio, los uniformados dialogaron con una mujer, quien manifestó que su hija había llevado distintas pertenencias a la propiedad, aunque aseguró desconocer su procedencia.

Una mujer fue aprehendida por supuesto hurto

Como resultado del procedimiento policial, se logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados por ambas damnificadas.

Tras ser informada sobre los resultados de las actuaciones, la Unidad Fiscal de turno dispuso la aprehensión de una mujer de 30 años por el supuesto delito de hurto.

La sospechosa quedó alojada en sede policial, a disposición de la Justicia, mientras que la cartera con documentación y la mochila con elementos de natación fueron restituidas a sus respectivas propietarias.