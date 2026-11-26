Un robo en una agencia de Diamante se registró durante la madrugada de este jueves en calle San Martín, casi esquina Urquiza. Los delincuentes rompieron la puerta de vidrio del establecimiento y sustrajeron alrededor de $160.000 en efectivo.

Según relató el propietario del comercio a Diamante FM, el hecho ocurrió cerca de las 4:50. Al revisar el local, constató que no faltaban teléfonos celulares, computadoras ni otros elementos de valor.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el ingreso de una persona joven al establecimiento. Sin embargo, una trabajadora de un comercio cercano manifestó que cree haber visto a dos personas en el lugar, por lo que todavía no se determinó cuántos individuos participaron del hecho.

Los daños superarían el millón de pesos

Más allá del dinero sustraído, la principal preocupación del damnificado radica en los daños materiales ocasionados durante el robo. Según estimó, la reparación de la puerta de ingreso demandaría una inversión superior al millón de pesos.

El comerciante explicó que actualmente no puede afrontar ese gasto y que necesita solucionar el problema para retomar su actividad laboral con normalidad. El costo del arreglo sería considerablemente superior al monto de dinero robado.

"Una lástima, no puedo trabajar si no soluciono eso primero, que no es nada en comparación con lo robado", expresó el propietario al lamentar las consecuencias del episodio.

Investigan el robo en Diamante

La Policía fue alertada sobre lo ocurrido y se aguarda un informe oficial que permita conocer mayores precisiones acerca del hecho delictivo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de personas que trabajan en las inmediaciones podrían resultar relevantes para establecer las circunstancias del robo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la identificación de los responsables ni sobre la recuperación del dinero sustraído.