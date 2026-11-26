La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, condenó a Cristian David Yovanovitz a tres años de prisión de ejecución condicional por una estafa bajo la modalidad del cuento del tío, agravada por la participación de una persona menor de edad. La magistrada admitió un acuerdo de procedimiento abreviado durante una audiencia realizada este miércoles en la sede judicial.

La condena correspondió a un hecho ocurrido el 21 de marzo de 2024 en Gobernador Maciá, departamento Tala, en perjuicio de Clara Micaela Viola. Yovanovitz fue declarado autor material y penalmente responsable del delito de estafa agravada por la intervención de una persona menor de edad, conforme a los artículos 172, 41 quater y 45 del Código Penal.

En la audiencia, desarrollada en el marco del Legajo Nº 1.923, Año 2024, intervinieron la agente fiscal de Tala, Emilce Paola Reynoso; Daniel Tulián, como querellante particular; y los abogados Jair Gay y Emiliano Torrán, en representación de la defensa técnica del condenado.

La investigación por la estafa del cuento del tío

La causa se inició tras la denuncia presentada por una vecina de Gobernador Maciá el 21 de marzo de 2024. A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos de la comisaría local y personal especializado, se obtuvieron elementos que permitieron identificar a los presuntos responsables y establecer conexiones con domicilios del partido bonaerense de Pilar.

“El accionar del personal de la comisaría de Maciá, en colaboración con expertos en la materia, permitió el total esclarecimiento del caso y la individualización de los autores del ilícito”, habían informado oportunamente desde la Jefatura Departamental de Policía de Tala.

El 9 de abril de 2024, una comisión policial de la Departamental Tala se trasladó hasta la Subdelegación de Investigaciones de Pilar, donde se recabaron nuevos elementos probatorios. Con esa información, se solicitaron órdenes de allanamiento mediante un exhorto al Juzgado de Garantías.

Allanamientos en Buenos Aires y secuestro de dinero

Los procedimientos se concretaron el 13 de abril de 2024, entre las 3 y las 9 de la mañana, mediante un operativo conjunto entre personal de investigaciones de Tala y Pilar, efectivos de las comisarías locales y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante las intervenciones fueron identificadas 69 personas.

Los uniformados secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la maniobra delictiva, dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares, además de electrodomésticos, entre ellos una heladera con freezer, una cocina y un freezer.

La investigación derivó en la condena de Yovanovitz, quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional tras la aprobación del acuerdo de procedimiento abreviado.