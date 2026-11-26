Efectivos de la Comisaría 17ª de Paraná interceptaron a dos hombres de 29 y 32 años que circulaban en una motocicleta con una escopeta cubierta con bolsas de tela. El procedimiento se realizó tras una investigación por la presunta venta ilegal del arma.
Dos hombres de 29 y 32 años fueron aprehendidos este miércoles por la noche en Paraná, en el marco de una investigación por la presunta venta ilegal de un arma de fuego. El procedimiento fue realizado alrededor de las 21.20 por efectivos de la Comisaría 17ª, en la intersección de calles Vicente Quesada y avenida Ejército Argentino.
Según informó la Policía, a partir de tareas investigativas se tomó conocimiento de que una escopeta sería trasladada desde la zona de calles Sauce de Luna y Tadeo Jordán hasta el lugar donde presuntamente se concretaría la venta. Los investigadores contaban con información sobre las características de la motocicleta en la que sería transportada el arma.
Al llegar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta azul de 110 cilindradas, cuyo acompañante llevaba sobre su falda un bulto cubierto con bolsas de tela. Ante esta situación, los uniformados interceptaron a ambos sujetos y constataron que transportaban un arma de fuego.
Secuestraron una escopeta y dieron intervención a la Fiscalía
Durante el procedimiento, los policías comprobaron que se trataba de una escopeta de un caño, tiro a tiro, que se encontraba descargada y sin cartuchos. De acuerdo con el parte policial, no fue posible determinar su calibre a simple vista.
Tras informar lo sucedido a la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro del arma de fuego, mientras que los dos hombres quedaron supeditados a la causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.