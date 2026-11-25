La búsqueda de Cristian Romero, un joven entrerriano de 27 años desaparecido desde el lunes 16 de noviembre, continuó en la provincia de Santa Fe. Su madre, Ana María Villalba, visitó este miércoles los estudios de Elonce y, durante una entrevista en el programa GPS, brindó detalles sobre las circunstancias de su desaparición y las dificultades para avanzar con la investigación.

El joven residía en Sunchales junto a su padre, con quien trabajaba en la construcción. Había decidido viajar hacia Paraná para reencontrarse con su madre e ingresar a Casa Lázaro, donde pretendía iniciar un tratamiento de rehabilitación por consumo problemático de sustancias.

“En ese lugar ya ha estado en dos oportunidades y ha cortado su rehabilitación. Ahora, por voluntad propia, hace bastante tiempo que venía pidiendo y decidimos darle el acompañamiento necesario para esto”, explicó Villalba.

El último contacto con Cristian Romero

La mujer mantuvo su última comunicación con su hijo el domingo 15 de noviembre, mientras que su padre lo acompañó a la terminal de ómnibus de Sunchales durante la madrugada siguiente.

“El papá lo despide en la terminal de ómnibus de Sunchales el lunes 16, a las 4.30 de la madrugada. Desde ese momento no sabemos más nada de Cristian”, relató.

El muchacho emprendió el viaje sin teléfono celular ni dinero en efectivo. Llevaba el pasaje adquirido por su padre y una tarjeta SUBE con saldo suficiente para trasladarse desde Santa Fe hacia Paraná. “Habíamos acordado que él debía llegar a Paraná a las 8 de la mañana del día lunes. Lo esperé en la terminal bastante, pero no llegó. Llegaba un colectivo, llegaba otro. Cristian nunca apareció”, recordó.

Foto: Elonce.

La denuncia y las dificultades en la investigación

Ante la ausencia de su hijo, Villalba se comunicó inmediatamente con el padre y permaneció en la capital entrerriana. Posteriormente, regresó a Bovril, donde el miércoles 18 de noviembre radicó la denuncia en la Comisaría N.º 16.

Las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía de La Paz, con intervención de la fiscal Paula Gareis. Sin embargo, la entrevistada manifestó su preocupación por las demoras que, según su testimonio, se registraron en la coordinación entre las autoridades judiciales de Entre Ríos y Santa Fe.

“Ella estuvo en comunicación conmigo, pero no sé realmente qué es lo que pasó después porque no se le dio la intervención que Santa Fe necesitaba para poder hacer una colaboración en la búsqueda”, sostuvo.

La familia recorrió distintos sectores de Santa Fe

Ante la falta de novedades, la madre viajó el lunes a la capital santafesina acompañada por familiares, un efectivo policial de Bovril que estaba de civil y otras personas. Allí distribuyeron folletos con la fotografía del joven e intentaron obtener información sobre su paradero.

“Fuimos a la parte de administración de la terminal para ver si podíamos acceder a las cámaras, pero estaba cerrado por el feriado. Mi hija y su tía se encargaron de repartir los folletos que están circulando en las redes sociales”, detalló.

También recorrieron plazas, hospitales y otros espacios públicos. Durante esas tareas, recibieron testimonios de personas que aseguraron haber visto al muchacho en inmediaciones de la estación de ómnibus. Sin embargo, esos datos todavía no habían sido confirmados.

El reclamo de la madre a las autoridades

Villalba presentó una exposición escrita en la Comisaría Primera de Santa Fe, donde dejó constancia de la información recopilada durante las recorridas. Asimismo, señaló que, según le informaron, este miércoles comenzarían los trabajos para reconstruir el itinerario de su hijo.

Al ser consultada sobre qué les diría a los responsables de la investigación, expresó: “La denuncia está. No hay que pasarse la pelota unos con otros porque la denuncia está. Por favor, cada uno haga lo que tiene que hacer. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero mi hijo tiene que aparecer”.

La mujer también manifestó su angustia por los hijos del entrerriano, quienes esperan noticias sobre su padre. “Tiene dos criaturas, una nena de ocho años y un nene de seis que lo esperan. Preguntan a cada rato por su papá y nosotros también queremos dar con él”, manifestó.

Cómo estaba vestido Cristian Romero cuando desapareció

Según la descripción aportada por su madre, Cristian mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello castaño claro, tez clara y ojos verdes. Al momento de emprender el viaje, vestía una bermuda de jean clara, chinelas, una remera cuyo color su padre no pudo precisar y una gorra con la inscripción “Trueno”.

“Traía un bolso negro gigante porque traía todas sus pertenencias para quedar en esta casa de rehabilitación”, precisó Villalba, quien destacó que su hijo es sociable y tiene la capacidad de solicitar ayuda en caso de necesitarla.

“Desconozco qué es lo que le pasa a Cristian, por qué él no ha pedido un teléfono para comunicarse, por qué no ha recurrido a algún oficial de policía pidiendo ayuda”, concluyó. La familia solicitó a la comunidad que difundiera su fotografía y comunicara a las autoridades cualquier información que permitiera localizarlo.