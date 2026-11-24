La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe se sumó a la búsqueda de Cristian Gabriel Romero, el joven de 27 años, oriundo de la localidad entrerriana de Bovril, quien fue visto por última vez el pasado 16 de noviembre en la ciudad de Santa Fe.

Según consta en la denuncia Romero tiene tez blanca, ojos verdes, contextura delgada, 1,70 metros de altura, cabellos castaños claros cortos. Asimismo, presenta cicatrices en los antebrazos y cuello, por tatuajes que fueron retirados; en uno de sus hombros tiene un tatuaje con el nombre “Franchesca” y otro en el pecho con el nombre “Sheremy”.

Al momento de su desaparición vestía bermudas de jeans claro, remera y una gorra con la inscripción “Trueno”. Además, calzaba chinelas y llevaba un bolso grande con sus pertenencias. Así habría arribado a la Terminal de Ómnibus la ciudad de Santa Fe.

En su búsqueda intervienen la división Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos y la Fiscalía de La Paz, Entre Ríos, a cargo de la Dra. Paula Gareis.

En ese marco se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Mendoza 3443 (Santa Fe) o en Santa Fe 1950, 1° piso, ala Dorrego (Rosario); al correo electrónico secretariaddhh@santafe.gov.ar y/o registronstafe@santafe.gov.ar; o a los teléfonos 3425357756, 0800-5553348 o 911.

Vale recordar que la búsqueda de Romero se inició luego de que su familia denunciara que salió de la localidad santafesina de Sunchales con destino a Paraná, pero nunca llegó al lugar donde lo esperaba su madre.

Según la información policial, el joven se retiró de la vivienda de su padre, ubicada en Sunchales, el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Presuntamente, tenía previsto abordar un colectivo de la empresa Cooptal para trasladarse hasta la capital entrerriana.

Su madre de 55 años, lo esperaba en la Terminal de Ómnibus de Paraná. Sin embargo, Cristian nunca llegó al lugar acordado y desde entonces se desconoce su paradero.