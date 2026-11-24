Los tradicionales adornos rojos y verdes pierden protagonismo frente a una propuesta que combina colores suaves, materiales naturales y una decoración más sencilla para esta Navidad.
A un mes de la Nochebuena, los preparativos para las fiestas de fin de año comienzan a ganar protagonismo en los hogares. Entre las tendencias de decoración para la Navidad 2026 se destaca una propuesta que deja en segundo plano los tradicionales adornos rojos, verdes y brillantes para dar lugar a colores suaves y materiales naturales.
La nueva estética, conocida como “árbol liviano”, consiste en reducir la cantidad de ornamentos y seleccionar cuidadosamente cada pieza para conseguir una decoración más sencilla, cálida y armoniosa.
De cara al próximo 8 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente se arma el arbolito de Navidad en Argentina, esta alternativa permite renovar su apariencia sin necesidad de reemplazar todos los adornos ni realizar grandes gastos.
Los colores que serán tendencia en la Navidad 2026
Los tonos intensos de la decoración navideña tradicional ceden espacio a una paleta de colores neutros que busca transmitir serenidad e integrarse con los muebles y textiles del hogar.
Entre las principales alternativas se destacan el crema, el beige, el arena y el color manteca. Estas tonalidades pueden combinarse con pequeños detalles dorados o cobrizos para aportar luminosidad sin recargar el conjunto.
El verde oliva, el gris perlado, los tonos nude y el color humo también forman parte de esta propuesta. La recomendación es elegir dos o tres colores principales y mantener esa combinación en todo el árbol.
Adiós a los adornos excesivos: cómo es el árbol liviano
La tendencia propone dejar espacios libres entre las ramas para que el follaje conserve su protagonismo. En lugar de cubrir toda la superficie con bolas, cintas y figuras, se busca distribuir pequeños elementos decorativos.
Entre los materiales que mejor se adaptan a esta estética se encuentran la madera clara, la cerámica artesanal, el papel, el lino y las fibras naturales. También pueden incorporarse figuras tejidas y detalles metálicos de acabado mate.
La iluminación cumple un papel importante en esta propuesta. Las luces cálidas permiten resaltar las texturas de los adornos y generar un ambiente acogedor, mientras que una estrella sencilla o un lazo de color neutro pueden completar la decoración.
Siete recomendaciones para decorar el árbol de Navidad
Para incorporar esta tendencia en los hogares no es necesario comprar un árbol nuevo. Algunos cambios en la distribución de los adornos y la elección de los materiales pueden renovar su apariencia.
- Elegir adornos pequeños: figuras de madera, piezas de cerámica y detalles tejidos.
- Priorizar los materiales naturales: papel artesanal, lino, hilo y fibras vegetales.
- Reducir la cantidad de ornamentos: dejar espacios libres entre las ramas.
- Incorporar detalles metálicos: dorado mate, cobre suave o plata apagada.
- Utilizar luces cálidas: optar por pequeñas luces de tonalidad amarilla.
- Simplificar la punta del árbol: colocar una estrella sencilla o un lazo discreto.
- Mantener una combinación de colores: seleccionar dos o tres tonalidades que armonicen entre sí.
A pocas semanas de las celebraciones, esta alternativa permite aprovechar los adornos de años anteriores, incorporar elementos artesanales y renovar la decoración navideña sin afrontar grandes desembolsos.