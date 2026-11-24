Un rugbier atacó a un joven mientras tomaba una gaseosa con un amigo. La agresión quedó filmada y la familia denunció que fue premeditada.
Un violento ataque protagonizado por un rugbier se registró en la localidad bonaerense de Merlo, donde un joven fue golpeado mientras permanecía sentado en la vereda de un comercio. Según denunció el padre de la víctima, la agresión habría estado motivada por celos, debido a que su hijo estaría iniciando una relación con la expareja del atacante.
La víctima fue identificada como Santiago Abramovich, quien quedó tendido en el suelo tras recibir los golpes. El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona, mientras que la identidad del agresor no trascendió.
Pablo, padre del joven agredido, aseguró que no existió una discusión previa y sostuvo que el ataque podría haber tenido consecuencias fatales. “Pudo haber terminado como lo de Fernando Báez Sosa. Una trompada más en la sien y estábamos hablando de otra cosa”, expresó en declaraciones a TN.
El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad
Las imágenes mostraron el momento en que Santiago fue sorprendido por el agresor mientras compartía una gaseosa con un amigo en las mesas ubicadas sobre la vereda del comercio.
El joven recibió un golpe que lo dejó indefenso y provocó su caída al suelo. Una mujer, encargada de un local vecino, intervino para evitar que continuara la agresión.
El padre de la víctima denunció que el atacante habría actuado en complicidad con otros dos jóvenes, quienes presuntamente intentaron impedir que el acompañante de Santiago pudiera defenderlo.
En Merlo, un rugbier molió a golpes al joven que sale con su exnovia mientras estaba sentado en la puerta de un kiosco tomando algo. https://t.co/1TXaKqBgVT— MDZ Online (@mdzol) November 23, 2026
“Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con él”, aseguró.
Según el testimonio del padre, el motivo de la golpiza estaría relacionado con el vínculo que Santiago mantenía con la expareja del rugbier.
Además, sostuvo que el agresor habría protagonizado anteriormente otros episodios violentos y afirmó que mantuvo una conversación con la madre del acusado.
“Hablé con la madre y me reconoció que ya tuvo otros hechos de violencia”, manifestó el hombre, según publicó Clarín.
El estado de salud del joven agredido
Tras el ataque, Santiago fue sometido a estudios médicos y regresó a su domicilio, donde permanecía en recuperación bajo tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios.
“Mi hijo está bien, está con reposo, calmantes, hielo, antiinflamatorios”, detalló su padre, quien también anticipó que presentará la denuncia directamente ante la Fiscalía, debido a que, según afirmó, el padre del agresor pertenece a la fuerza policial.
Finalmente, cuestionó la actitud del atacante tras la golpiza y agradeció que su hijo pudiera recuperarse junto a su familia. “No hay forma de justificar lo que pasó”, concluyó.