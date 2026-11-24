La ANAC actualizó los requisitos y las restricciones para la operación de drones en Argentina

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) estableció nuevas reglas para el uso de drones en Argentina mediante la Resolución 904/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida modificó las partes 100, 101 y 102 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

El organismo fundamentó la decisión en la experiencia adquirida durante la aplicación de la normativa anterior y en la necesidad de adecuar los procedimientos sin afectar la seguridad operacional.

Entre las principales novedades, dispuso que los operadores que pretendan realizar vuelos simultáneos o bajo la modalidad de enjambre deberán informar a la ANAC con una anticipación mínima de 72 horas hábiles.

Requisitos para el uso de drones

La reglamentación excluyó expresamente de su ámbito de aplicación a los equipos no tripulados cuyo peso máximo de despegue sea inferior a 250 gramos.

Para las operaciones correspondientes a la categoría abierta, la normativa estableció las siguientes condiciones:

Mantener el equipo dentro del alcance visual del operador, salvo que cuente con un observador o un sistema de monitoreo de navegación.

Volar por debajo de los 400 pies de altura, equivalentes a aproximadamente 122 metros, en espacios aéreos no controlados.

Operar un solo dispositivo por vez, salvo autorización expresa de la autoridad aeronáutica.

Respetar las restricciones de circulación aérea y las zonas prohibidas.

Asimismo, la contratación de seguros será voluntaria para los explotadores que realicen operaciones bajo esta categoría, aunque continuarán siendo responsables por los daños y lesiones que pudieran ocasionar a terceros.

Restricciones de vuelo y zonas prohibidas

La normativa estableció limitaciones para las operaciones en inmediaciones de aeródromos, helipuertos, instalaciones militares, establecimientos penitenciarios, edificios públicos, centrales energéticas y otras infraestructuras estratégicas.

También contempló restricciones para sobrevolar concentraciones de personas y lugares donde se desarrollen operativos policiales, intervenciones de bomberos, tareas de rescate o procedimientos de emergencia, sin las autorizaciones correspondientes.

En materia de circulación aérea, incorporó expresamente a los paracaidistas entre quienes tienen prioridad de paso frente a los drones, junto con aviones, helicópteros, planeadores, ultraligeros y globos.

Operación de un dron profesional / Google

Qué deberán cumplir los operadores profesionales

Para obtener el Certificado de Explotador de aeronaves pilotadas a distancia correspondiente a la categoría específica, los interesados deberán acreditar su documentación personal o societaria, presentar un manual de operaciones y contar con un sistema de gestión de riesgos.

Antes de cada vuelo, los explotadores deberán verificar el registro de la aeronave, la licencia del piloto, su certificado médico aeronáutico, las autorizaciones correspondientes, las condiciones técnicas del equipo y la vigencia del seguro exigible.

La contratación de un seguro de responsabilidad por daños será obligatoria para los titulares del certificado que realicen operaciones en zonas urbanas, pobladas, sobre concentraciones de personas o destinadas al transporte de cargas.

Qué sucede con los certificados anteriores

La resolución determinó que los certificados de explotador de trabajo aéreo emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida mantendrán su validez.

También contempló la convalidación automática de los certificados vigentes expedidos bajo las resoluciones 880/2019 y 885/2019, según la actividad desarrollada.

Por otra parte, el incumplimiento de las disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento General de Infracciones de la Aviación Civil.