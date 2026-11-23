Más de 240 mil turistas visitaron Entre Ríos durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, con una ocupación hotelera promedio del 62% y un movimiento económico superior a los 22.600 millones de pesos. Los datos surgieron del relevamiento realizado por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), que destacó la actividad registrada en los principales destinos provinciales.

De acuerdo con el informe oficial, Victoria alcanzó el 83% de ocupación hotelera y Federación llegó al 80%, mientras que Concepción del Uruguay y Villa Elisa registraron un 72% cada una. Estas localidades se ubicaron entre las más elegidas durante el descanso extendido de noviembre.

El gasto diario promedio por turista fue de 114.292 pesos, según las estimaciones del organismo provincial. El movimiento estuvo impulsado por una amplia oferta de actividades recreativas, culturales, deportivas y gastronómicas, distribuidas en diferentes puntos del territorio entrerriano.

Termas, playas y naturaleza entre las propuestas más elegidas

Los complejos termales, parques acuáticos y piletas recreativas concentraron buena parte de las preferencias de los visitantes. Entre las alternativas especiales se destacó la experiencia de termas nocturnas en Colón, que amplió las opciones disponibles durante el fin de semana.

También se desarrollaron actividades de astroturismo, favorecidas por las condiciones de observación del cielo nocturno. Estas propuestas se sumaron a los atractivos naturales que caracterizan a los principales corredores turísticos de la provincia.

El Parque Nacional El Palmar recibió visitantes que recorrieron senderos, paseos y miradores habilitados. Además, estuvo disponible la playa de las Ruinas Históricas, uno de los espacios recreativos del área protegida.

Las playas y los deportes náuticos convocaron visitantes

Sobre la costa del río Uruguay, las playas del Ñandubaysal, en Gualeguaychú, y del Balneario Inkier, en Colón, recibieron turistas y residentes que aprovecharon las jornadas de descanso.

En tanto, sobre el río Paraná, Villa Urquiza y Victoria ofrecieron espacios recreativos junto al agua, con actividades vinculadas al turismo de naturaleza y los deportes náuticos.

La agenda deportiva también contribuyó al movimiento turístico. Entre las competencias destacadas figuraron la Megarun nocturna de Gualeguaychú y la Night Run de Colorado Trail, desarrollada en Santa Elena, que convocaron a corredores y acompañantes.

Fiestas populares y propuestas culturales en toda la provincia

Las celebraciones tradicionales ocuparon un lugar importante en la programación. Viale fue sede de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, mientras que Pueblo Belgrano recibió la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas.

Por su parte, Federación celebró la elección de la Reina del Termalismo. También se realizaron festivales gastronómicos, fiestas cerveceras, peñas, fogones, ferias y espectáculos en diferentes localidades entrerrianas.

La oferta cultural incluyó recorridos guiados y teatralizaciones en sitios históricos como el Palacio San José, el Molino Forclaz y el Castillo San Carlos. A estas actividades se sumaron las visitas a viñedos y bodegas, donde los turistas pudieron conocer aspectos de la producción vitivinícola provincial.

El impacto económico del turismo en Entre Ríos

El balance del Emturer reflejó una importante circulación de visitantes durante el descanso extendido, aunque los niveles de ocupación presentaron diferencias entre las localidades.

Los más de 22.600 millones de pesos de movimiento económico estimado representaron ingresos vinculados con alojamiento, gastronomía, recreación, transporte y otros servicios asociados a la actividad turística.

De esta manera, Entre Ríos cerró el fin de semana largo con una ocupación promedio del 62%, impulsada por la combinación de atractivos naturales, propuestas recreativas y acontecimientos culturales distribuidos en todo el territorio provincial.