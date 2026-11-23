Las exportaciones argentinas se encaminan a superar por primera vez los US$100.000 millones en un año, si mantienen su desempeño durante noviembre y diciembre. Hasta octubre acumularon US$87.328 millones, después de registrar dos meses consecutivos con ventas superiores a los US$10.000 millones.

El monto de los primeros diez meses quedó a US$1.518 millones de igualar el récord anual de US$88.846 millones. Además, ya superó el valor exportado durante todo 2025.

El crecimiento tiene entre sus principales motores al sector energético. Combustibles y Energía totalizó US$1.734 millones en octubre, con un incremento interanual del 93,9%, y explicó alrededor del 40% del aumento total de los envíos.

El petróleo gana protagonismo en las exportaciones

Las ventas de petróleo crudo alcanzaron los US$1.169 millones en octubre, un 121,7% más que en el mismo mes de 2025. Ese producto concentró el 11,6% del valor total exportado por Argentina durante el período.

Según los datos difundidos, el crudo pasó del cuarto puesto entre los principales productos exportados en 2025 a encabezar el listado. La comparación corresponde a productos individuales y no al conjunto de los complejos exportadores.

El avance estuvo acompañado por la producción de Vaca Muerta y por los precios internacionales. En octubre, el barril de Brent promedió cerca de US$108, con una suba interanual del 68%, en un contexto de mayores tensiones en Medio Oriente.

Qué sectores podrían sostener el crecimiento en 2027

Las perspectivas para las exportaciones del próximo año mantienen un sesgo favorable, aunque con un escenario menos extraordinario que el previsto para 2026. Así lo estiman desde la consultora Abeceb.

La proyección se apoya en una mayor producción de Vaca Muerta y en la infraestructura para realizar envíos desde Río Negro. También contempla el aporte de la minería, especialmente del litio y los proyectos metalíferos, y de la producción agropecuaria.

Sin embargo, la consultora prevé una moderación de los precios internacionales, incluido el petróleo. Esa evolución podría limitar el crecimiento del valor exportado, aun cuando aumenten los volúmenes despachados.

La proyección para el saldo comercial

Para superar los US$100.000 millones, las exportaciones deberán sumar más de US$12.672 millones durante el último bimestre. El resultado definitivo dependerá del desempeño de noviembre y diciembre.

De cara a 2027, Abeceb también anticipa que una recuperación de la actividad económica impulsaría las importaciones de insumos y bienes de capital. Esa dinámica tendría impacto sobre la diferencia entre las ventas y las compras al exterior.

Con ese escenario, la consultora estima un superávit comercial cercano a US$25.000 millones para el próximo año. Se trataría de un saldo positivo, aunque inferior al resultado excepcional que proyecta para 2026.