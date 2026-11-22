El ranking de las yerbas más vendidas de Argentina en 2026 ubicó a la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, conocida principalmente por Playadito, en el primer puesto del mercado nacional. La compañía superó al establecimiento Las Marías, propietario de marcas como Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita, en un escenario de escaso crecimiento del consumo interno.

De acuerdo con un relevamiento de Plan B Misiones, elaborado sobre información del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y difundido por Ámbito, Playadito acumuló 45,1 millones de kilos comercializados entre enero y septiembre, mientras que Las Marías alcanzó los 41,7 millones. Entre ambas compañías concentraron alrededor del 41% de los despachos destinados al mercado argentino.

Los datos reflejaron un cambio en el liderazgo de la industria yerbatera, históricamente encabezada por Las Marías. Sin embargo, el ranking corresponde a empresas elaboradoras y comercializadoras, por lo que sus posiciones no representan necesariamente las ventas individuales de cada marca.

Cuáles son las yerbas más vendidas de Argentina

Según el relevamiento, las diez principales empresas comercializaron los siguientes volúmenes entre enero y agosto de 2026:

Cooperativa de Colonia Liebig: 39,6 millones de kilos. Produce Playadito, Liebig Original y Yemaype.

Las Marías: 37,6 millones de kilos. Comercializa Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita.

CBSé: 15,6 millones de kilos.

La Cachuera: 14,2 millones de kilos. Elabora Amanda.

Hreñuk: 10,7 millones de kilos. Produce Rosamonte.

Cordeiro: 10,2 millones de kilos. Comercializa Verdeflor.

Llorente y Cía.: 6,5 millones de kilos. Produce La Tranquera.

Cooperativa de Montecarlo: 6,4 millones de kilos. Elabora Aguantadora, Sinceridad y Pampa.

Yerbatera Misiones SRL: 6,3 millones de kilos. Elaboraba Nobleza Gaucha y Cruz de Malta para Molinos Río de la Plata.

Cooperativa Andresito: 5,6 millones de kilos. Comercializa Andresito.

Al incorporar los datos de septiembre, La Cachuera avanzó al tercer puesto y desplazó a CBSé al cuarto lugar.

Playadito desplazó a una histórica líder

La disputa entre las dos principales empresas del sector mostró variaciones durante el año. Las Marías había encabezado las ventas en julio, pero la Cooperativa de Colonia Liebig recuperó el liderazgo en agosto y amplió su ventaja durante septiembre.

La diferencia acumulada entre ambas compañías pasó de dos millones de kilos al cierre de agosto a 3,4 millones al finalizar septiembre.

La concentración también quedó reflejada en la distancia respecto de las demás empresas. Las dos líderes comercializaron más del doble que sus principales competidoras durante los primeros ocho meses del año.

Cuánto creció el consumo de yerba mate en 2026

Los despachos de yerba mate al mercado interno alcanzaron 210,1 millones de kilos entre enero y septiembre de 2026, frente a los 207,1 millones registrados durante el mismo período del año anterior.

La diferencia representó un incremento interanual del 1,5%, según los datos del INYM, lo que evidenció una recuperación moderada de las ventas.

En contraste, las exportaciones alcanzaron los 44,1 millones de kilos durante los primeros nueve meses del año. El sector venía de registrar un récord de 57,98 millones de kilos exportados en 2025, con un crecimiento del 32,2% respecto de 2024.

La situación de los productores yerbateros

A pesar del volumen comercializado por las principales empresas, los productores de materia prima enfrentaron dificultades vinculadas con los precios y los costos de producción.

Según Coninagro, durante julio la tonelada de hoja verde se pagaba alrededor de 240.000 pesos, un valor que representaba una caída real del 20% frente al año anterior.

Por su parte, el INYM había estimado un costo de producción de 423,99 pesos por kilo de hoja verde puesto en secadero, una diferencia que profundizó los reclamos de los productores.

En Misiones, la situación motivó una iniciativa para declarar la emergencia yerbatera durante 360 días y establecer un precio mínimo sostén destinado a productores de hasta 50 hectáreas. El proyecto recibió el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua.