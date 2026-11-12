Santafesinos crearon la primera yerba mate con proteínas y buscan producirla a gran escala

Un grupo de emprendedores santafesinos desarrolló una yerba mate con proteínas vegetales incorporadas directamente a las hojas y los palos, mediante una tecnología que permite conservar el sabor, aroma y color característicos de la infusión. El producto, denominado Pro Mate, surgió de una iniciativa de Karen Márquez y Federico Serrano, quienes trabajaron junto a científicos del Conicet para transformar una bebida tradicional en un alimento funcional.

La innovación consiste en aplicar un procedimiento conocido como lecho fluidizado, utilizado principalmente en la industria farmacéutica, que permite fijar proteínas sobre la superficie de la yerba sin modificar sus características originales.

Según explicaron sus impulsores, el desarrollo permite aumentar considerablemente el contenido proteico de cada porción y adaptar su concentración a diferentes necesidades de consumo.

Cuánta proteína aporta la nueva yerba mate

De acuerdo con los datos difundidos por los emprendedores, una porción tradicional de 50 gramos de yerba mate contiene entre 0,1 y 0,3 gramos de proteína.

En cambio, Pro Mate fue desarrollada en tres versiones con diferentes concentraciones proteicas:

Suave: entre 4 y 5 gramos de proteína por cada 50 gramos de yerba.

Intermedia: entre 8 y 9 gramos por porción.

Fuerte: entre 10 y 11 gramos por porción.

“Todo depende de la cantidad de capas que recubren”, explicó Serrano en declaraciones a La Nación.

El emprendedor sostuvo que la tecnología permitió obtener una composición homogénea y estable, preparada para consumirse mediante mate tradicional o tereré.

La idea nació de un comentario en un gimnasio

El proyecto comenzó hace aproximadamente dos años, cuando un alumno del pequeño gimnasio que administran Márquez y Serrano realizó un comentario que despertó su curiosidad.

“No comí, agregale proteína al mate”, expresó el joven en tono de broma.

La frase motivó a la pareja a investigar si existía algún producto similar. Después de buscar información y recorrer supermercados, comenzaron a realizar sus propias pruebas.

“Mezclamos proteína con yerba, pero no daba. Pulverizamos proteína mezclada con agua, rociamos yerba y eso mejoró”, recordó Serrano.

Los primeros ensayos caseros los llevaron a investigar tecnologías capaces de incorporar proteínas de manera estable a la yerba mate.

“Empezamos a buscar quién tenía la tecnología de lecho fluidizado, hasta que llegamos al laboratorio del Conicet de Bahía Blanca”, relató.

Para financiar el desarrollo, la familia invirtió todos sus ahorros, mientras avanzaba con la búsqueda de especialistas que pudieran transformar la idea en un producto técnicamente viable.

El aporte de científicos del Conicet

El desarrollo tecnológico contó con la participación de investigadores e ingenieros en alimentos de la Planta Piloto de Ingeniería Química (Plapiqui), ubicada en Bahía Blanca.

El equipo científico, liderado por Juliana Piña, trabajó en la validación del proceso de incorporación de proteínas y su viabilidad tecnológica.

Investigaron quién tenía la tecnología de lecho fluidizado, hasta que llegaron al laboratorio del Conicet de Bahía Blanca.

“Cuando nos reunimos con Piña y su equipo se entusiasmaron, afirmaron que era posible y empezaron a trabajar”, señaló Serrano.

La técnica utilizada permite recubrir la matriz vegetal de la yerba con ingredientes funcionales, mediante un procedimiento que busca garantizar una distribución uniforme de las proteínas.

Según sus impulsores, se trata de una aplicación inédita de esta tecnología a la yerba mate, con posibilidades de extenderse a otras materias primas vegetales.

Buscan patentar la yerba proteica en nueve países

Una vez validado el procedimiento, los emprendedores iniciaron los trámites para proteger tanto la composición del producto como su método de elaboración.

Para ello contrataron a la abogada María Prieto y al ingeniero Alberto Villalobos, quienes trabajan en la presentación de la patente en Argentina y otros ocho países.

La solicitud comprende la composición de yerba mate con recubrimiento de ingredientes funcionales, el procedimiento de obtención mediante lecho fluidizado y sus diferentes formas de utilización.

El objetivo es proteger la innovación y facilitar su futura aplicación industrial.

Proyectan instalar la primera planta de producción

El siguiente paso del emprendimiento será conseguir financiamiento para construir una planta industrial destinada a incorporar proteínas a la yerba mate.

Los responsables de Pro Mate analizan instalaciones yerbateras en desuso en Misiones y evalúan la adquisición de los equipos necesarios para implementar la tecnología a mayor escala.

“Estamos tratando de levantar capital para la primera planta; estamos viendo yerbateras en desuso en Misiones y comprar la tecnología”, explicó Serrano.

El proyecto ya cuenta con una inversora interesada en acompañar las primeras etapas, aunque todavía necesita incorporar nuevos aportantes para concretar la instalación.

A largo plazo, los emprendedores pretenden ofrecer licencias a empresas yerbateras que quieran utilizar la fórmula y el procedimiento patentado.