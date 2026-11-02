Fuertes tormentas provocaron importantes destrozos en seis localidades de Misiones

Un violento temporal afectó seis localidades de Misiones, provocó destrozos en viviendas y dejó un hombre gravemente herido. También ocasionó cortes de energía eléctrica.
Un fuerte temporal en Misiones provocó importantes daños materiales y dejó a un hombre gravemente herido durante la tarde del domingo. Las tormentas afectaron principalmente a Eldorado, Montecarlo, 9 de Julio, Santiago de Liniers, Fracrán y San Pedro, donde se registraron voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de interrupciones en los servicios de energía eléctrica e internet.
Según el relevamiento actualizado por la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, al menos 23 viviendas y un local comercial resultaron afectados, mientras que se contabilizaron 30 árboles y 29 postes caídos. También se recibieron otros 18 reportes de daños en distintos sectores de la provincia.
El fenómeno meteorológico comenzó entre las 17 y las 18 y generó complicaciones en diferentes localidades del norte misionero. Las autoridades desplegaron operativos para asistir a los damnificados, despejar calles y evaluar los riesgos que persistían tras el paso de las tormentas.
Un hombre sufrió graves lesiones al caer un árbol sobre su vivienda
Uno de los episodios más graves ocurrió en Eldorado, donde un hombre de 50 años resultó herido después de que un árbol cayera sobre el techo de su vivienda y provocara el derrumbe de parte de la estructura.
La víctima, identificada como Luis P., quedó atrapada debajo del techo de su casa, ubicada sobre la calle F. S. López. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital SAMIC para recibir atención médica.
Los profesionales de salud diagnosticaron politraumatismos graves y una fractura expuesta en la pierna izquierda, por lo que el hombre permaneció bajo atención hospitalaria debido a la gravedad de las lesiones.
Las localidades más afectadas por el temporal
En Eldorado, los mayores daños se concentraron entre los kilómetros 1 y 6, en sectores próximos a la Ruta Nacional 12. Allí se registraron árboles derribados, postes afectados y viviendas con daños estructurales.
Las consecuencias del temporal también alcanzaron a 9 de Julio y Santiago de Liniers, donde se reportaron inconvenientes vinculados con la caída de árboles y los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento.
En Fracrán, los reportes se concentraron sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1018. Mientras tanto, en San Pedro se registraron daños en sectores de las calles 25 de Mayo, Los Pinos, Almirante Brown y Malvinas.
Operativos de asistencia y relevamiento de daños
Tras el temporal, efectivos de distintas dependencias de la Policía de Misiones realizaron recorridas por las zonas afectadas, en coordinación con organismos municipales y equipos de emergencia.
Las tareas estuvieron orientadas a identificar situaciones de riesgo, verificar el estado de las viviendas dañadas y brindar asistencia a las familias que sufrieron las consecuencias del fenómeno meteorológico.
Asimismo, los equipos de emergencia trabajaron en la evaluación de los daños ocasionados sobre el tendido eléctrico y otros servicios esenciales, afectados por la caída de árboles y postes.
Desde la Policía provincial señalaron que el relevamiento permanecía abierto, por lo que las cifras iniciales de viviendas afectadas, árboles derribados y otros daños podían modificarse a medida que avanzaran las inspecciones.