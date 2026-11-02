Fijaron nuevos precios para el bioetanol y el biodiésel

La Secretaría de Energía de la Nación fijó los nuevos precios de adquisición del bioetanol y el biodiésel destinados a su mezcla obligatoria con combustibles, que regirán para las operaciones correspondientes a noviembre de 2026. La medida fue oficializada mediante las resoluciones 306/2026 y 307/2026, publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

Las disposiciones establecieron valores diferenciados para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz, mientras que para el biodiésel se determinó un precio por tonelada.

Ambas resoluciones fueron dictadas en el marco de la Ley 27.640, que regula el régimen de promoción de la producción y utilización de biocombustibles.

Cuánto costará el bioetanol en noviembre

La Resolución 306/2026 estableció en $1.104,886 por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, destinado a su mezcla obligatoria con nafta.

Para el bioetanol elaborado a base de maíz, la Secretaría de Energía fijó un precio mínimo de adquisición de $1.012,662 por litro.

Los valores regirán para las operaciones realizadas durante noviembre de 2026 y hasta la publicación de nuevos precios que los reemplacen.

La resolución también dispuso que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos, contados desde la fecha de la factura correspondiente.

El nuevo precio del biodiésel

Por otra parte, la Resolución 307/2026 estableció en $2.074.474 por tonelada el precio de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil.

El importe también será aplicable a las operaciones correspondientes a noviembre de 2026 y continuará vigente hasta que se publique un nuevo valor.

En este caso, la normativa determinó que el plazo de pago del biodiésel no podrá superar los siete días corridos desde la fecha de la factura.

Las dos resoluciones establecieron su entrada en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial, concretada este lunes 2 de noviembre. Los precios fueron fijados para las operaciones de adquisición de biocombustibles destinadas a las mezclas obligatorias con nafta y gasoil, conforme a la Ley 27.640.