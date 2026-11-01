Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora en noviembre con el aumento del 1,6%

El aumento para empleadas domésticas en noviembre de 2026 será del 1,6%, según el cronograma salarial establecido para el personal de casas particulares. La actualización alcanzará a todas las categorías laborales, tanto para quienes trabajan con retiro como para aquellas personas que prestan servicios sin retiro. Los nuevos valores deberán tenerse en cuenta al momento de liquidar los haberes correspondientes al mes.

La medida forma parte de un esquema de incrementos mensuales establecido mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial. La normativa contempló reajustes que comenzaron en agosto y continuarán hasta diciembre, cuando se aplicará otra suba del 1,6%.

Además del incremento porcentual, noviembre incorporará una modificación en la composición de los salarios. Se integrará al sueldo básico el 25% restante de una suma no remunerativa de $20.000 que había sido otorgada en agosto, por lo que los empleadores deberán contemplar este cambio al realizar las liquidaciones.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por hora en noviembre

Los salarios mínimos del personal de casas particulares varían según la categoría laboral y la modalidad de contratación. Las escalas distinguen entre tareas generales, asistencia y cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisión.

Para noviembre de 2026, los valores horarios informados son los siguientes:

Personal para tareas generales

Esta categoría comprende limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras actividades habituales del hogar.

Con retiro: $4.447,11 por hora.

Sin retiro: $4.170,52 por hora.

Asistencia y cuidado de personas

Incluye la atención y el acompañamiento no terapéutico de niños, adultos mayores y personas que requieren cuidados.

Con retiro: $4.918,66 por hora.

Sin retiro: $4.447,11 por hora.

Caseros

Corresponde al personal encargado del cuidado general y mantenimiento de una vivienda en la que reside por motivos laborales.

- Sin retiro: $4.447,11 por hora.

Personal para tareas específicas

Comprende actividades que requieren conocimientos particulares, como la preparación de comidas y otras labores especializadas.

Con retiro: $5.093,82 por hora.

Sin retiro: $4.695,59 por hora.

Supervisores

Esta categoría corresponde a quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por otros trabajadores de casas particulares.

Con retiro: $5.339,08 por hora.

Sin retiro: $4.923,44 por hora.

Estos importes constituyen las referencias salariales informadas para noviembre y deben considerarse junto con los adicionales que correspondan en cada relación laboral.