Empleadas domésticas: ARCA aumentó los aportes y la ART que se pagan en noviembre y diciembre

Los aportes de empleadas domésticas tendrán nuevos valores en noviembre y diciembre de 2026, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizara los importes obligatorios que deben abonar los empleadores de personal de casas particulares. La modificación comprende los aportes a la obra social, las contribuciones previsionales y las cuotas de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

La actualización corresponde a los períodos de octubre y noviembre, cuyos pagos vencen en noviembre y diciembre, respectivamente, según informó iProfesional. Los importes varían según la cantidad de horas trabajadas por semana y la situación previsional de cada trabajador.

Esta modificación representa un costo adicional para quienes contratan personal doméstico en Entre Ríos y el resto del país. Se trata de obligaciones diferentes del salario, cuyos valores mínimos por hora y por mes ya fueron actualizados para noviembre.

Cuánto deberán pagar los empleadores en noviembre

Para el personal activo mayor de 18 años, los aportes y contribuciones correspondientes a octubre, que deben pagarse en noviembre, ascienden a $10.856,52 cuando trabaja menos de 12 horas semanales.

En el caso de jornadas de entre 12 y menos de 16 horas por semana, el importe total será de $17.007,37. Para quienes cumplen 16 horas semanales o más, la obligación alcanzará los $44.784,77.

Estos montos incluyen tres conceptos: el aporte destinado a la obra social, la contribución al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la cobertura de riesgos del trabajo. La proporción correspondiente a cada componente cambia según la carga horaria.

Los nuevos valores que deberán abonarse en diciembre

Para el período de noviembre, cuyo vencimiento opera en diciembre, los importes volverán a modificarse. Los empleadores deberán pagar $10.953,66 por trabajadores que cumplen menos de 12 horas semanales.

El monto aumentará a $17.162,80 para quienes trabajan desde 12 y menos de 16 horas, mientras que llegará a $45.024,63 para jornadas de 16 horas o más.

La principal variación corresponde a la ART. Para el período de octubre, sus cuotas son de $8.041,77, $11.684,59 y $16.961,43, respectivamente. En noviembre, estos valores subirán a $8.138,91, $11.840,02 y $17.201,29.

Qué ocurre con los aportes a la obra social y la jubilación

A diferencia de la cobertura por accidentes laborales, los aportes destinados a la obra social y las contribuciones previsionales permanecerán sin modificaciones entre ambos períodos.

Para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, el aporte a la obra social será de $2.084,85 y la contribución al SIPA, de $729,90.

En jornadas de 12 a menos de 16 horas, los valores serán de $3.863,30 y $1.459,48, respectivamente. Para quienes trabajan 16 horas o más, corresponderán $25.694,55 de obra social y $2.128,79 de contribución previsional.

Cuánto se paga por trabajadores de entre 16 y 18 años

ARCA también establece importes diferenciados para el personal adolescente autorizado a desempeñarse en casas particulares. En estos casos, no corresponde ingresar contribuciones al SIPA.

Por el período de octubre, con pago en noviembre, los montos serán de $10.126,62 para menos de 12 horas semanales; $15.547,89 para jornadas de 12 a menos de 16 horas, y $42.655,98 para 16 horas o más.

En diciembre, por el período de noviembre, los empleadores deberán abonar $10.223,76, $15.703,32 y $42.895,84, respectivamente. Estos importes comprenden los aportes a la obra social y la cuota de ART.

Los importes para empleadas domésticas jubiladas

Cuando el trabajador de casas particulares ya está jubilado, el régimen contempla únicamente las contribuciones previsionales y la cobertura de riesgos del trabajo, sin aportes a la obra social.

Para octubre, los montos serán de $8.771,67, $13.144,07 y $19.090,22, según se trate de jornadas inferiores a 12 horas, de 12 a menos de 16 horas o de 16 horas semanales en adelante.

En noviembre, con vencimiento en diciembre, los valores aumentarán a $8.868,81, $13.299,50 y $19.330,08, en ese mismo orden.

Cómo determinar el importe que corresponde pagar

Para calcular correctamente la obligación mensual, los empleadores deberán identificar el período correspondiente, la cantidad de horas semanales y la condición previsional del trabajador.

Es importante distinguir el mes trabajado del mes de vencimiento: los importes de octubre se pagan en noviembre, mientras que los de noviembre deben ingresarse en diciembre.

Además, estos conceptos no deben confundirse con la remuneración que recibe la empleada doméstica. Los salarios mínimos se determinan mediante las escalas oficiales del sector, mientras que los aportes, contribuciones y ART constituyen obligaciones adicionales del empleador.