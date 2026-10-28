Cambia el límite de ingresos para pensiones no contributivas en noviembre: los nuevos valores

El límite de ingresos laborales compatible con determinadas pensiones no contributivas será de $797.600 en noviembre de 2026, frente a los $782.400 vigentes en octubre. Los valores corresponden a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y equivalen a dos salarios mínimos.

La posibilidad de trabajar y mantener esta prestación está prevista en la Ley 27.793. El cambio del tope responde a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), sin modificar la cantidad de salarios utilizada como referencia.

La regla no debe extenderse automáticamente a todas las pensiones no contributivas. Las prestaciones por invalidez laboral anteriores tienen condiciones propias mientras se desarrolla el proceso de conversión al nuevo régimen, reglamentado mediante el Decreto 84/2026.

Los topes de octubre y noviembre

En octubre, el salario mínimo para una jornada legal completa es de $391.200. Por lo tanto, el equivalente a dos salarios mínimos establece un límite de ingresos laborales de $782.400 para la prestación de Protección Social.

Desde el 1.º de noviembre, el SMVM pasará a $398.800 y el tope llegará a $797.600. La diferencia entre ambos meses será de $15.200.

Los valores del salario mínimo fueron establecidos por la Resolución 4/2026. En consecuencia, la actualización del límite no surge de una modificación de ANSES sobre los requisitos de la pensión, sino del aumento de la referencia salarial.

Qué ingresos se consideran y cuándo se suspende el pago

Para la compatibilidad laboral del nuevo régimen se consideran los ingresos de la persona titular, sin sumar los del resto de su familia. La condición alcanza al trabajo en relación de dependencia y a la actividad por cuenta propia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Si los ingresos laborales superan el límite, el pago de la pensión se suspende mientras continúe esa situación. Cuando la persona deja de trabajar o sus ingresos vuelven a quedar dentro del tope, puede solicitar la rehabilitación del beneficio, con efectos desde la fecha del pedido.

La prestación por discapacidad para Protección Social equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. ANSES tiene a su cargo la liquidación y el pago, mientras que la normativa establece el proceso de conversión de las pensiones no contributivas otorgadas bajo el régimen anterior.