Recuperó la ibertad el hombre que apuñaló a tres hermanas en un cumpleaños en Paraná

Ángel Eduardo Zanabria, de 70 años, fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por haber apuñalado a tres hermanas durante un festejo de cumpleaños en el barrio Santa Lucía de Paraná. Sin embargo, el hombre no deberá ingresar a una unidad penal, debido a que la Justicia computó el tiempo que ya había permanecido bajo prisión domiciliaria y quedó en libertad tras la resolución judicial.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y la abogada defensora Mariana Montefiore. Ambas partes acordaron una pena de un año de prisión efectiva por el delito de lesiones graves.

La defensa planteó que Zanabria, por el tiempo que llevaba cumpliendo arresto domiciliario, ya había satisfecho la condena impuesta. El cómputo de la pena permitió que el acusado se retirara en libertad, sin necesidad de ingresar a la cárcel.

El ataque ocurrió durante un cumpleaños familiar

El violento episodio ocurrió el 15 de octubre de 2023, cuando una familia celebraba el cumpleaños de dos hermanas mellizas en el salón vecinal del barrio Santa Lucía, ubicado sobre calle Francisco de Bueno, en Paraná.

Las víctimas fueron identificadas como Eva del Carmen Gómez, Mariela Adriana Gómez y Leonella Ailén Jumilla, quienes sufrieron heridas de arma blanca durante el ataque.

De acuerdo con el relato de una de las damnificadas, Zanabria había mantenido una relación de pareja con su madre y, durante la celebración, se produjo una situación de violencia que desencadenó el posterior enfrentamiento.

Las tres mujeres resultaron heridas y debieron ser sometidas a intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las lesiones.

El testimonio de una de las víctimas

En declaraciones realizadas al programa Códigos , Eva del Carmen Gómez había reconstruido los momentos previos al ataque y relató cómo fue sorprendida por el agresor.

“Zanabria era pareja de mi madre y la había maltratado dentro del salón. Él salió y con mis hermanas fuimos a la vereda a ver qué había ocurrido”, recordó.

La mujer explicó que el ataque se produjo cuando se encontraba de espaldas al hombre.

“Apenas le di la espalda sentí algo como un puñetazo en la panza. Yo no sé en qué momento hirió a mis hermanas, porque me empecé a desvanecer”, relató.

También recordó el momento en que advirtió que había sido apuñalada: “Lo último que recuerdo es haberme visto la mano llena de sangre, después de sujetarme el lugar donde me clavó la navaja”.

El ataque provocó heridas de consideración en las tres hermanas, quienes atravesaron tratamientos médicos y cirugías. Según la información aportada, Eva del Carmen Gómez todavía presenta secuelas físicas y psicológicas como consecuencia de lo ocurrido.

Por qué el condenado no irá a prisión

La resolución judicial se produjo a partir de un acuerdo de juicio abreviado, procedimiento mediante el cual la Fiscalía y la defensa consensuaron una pena que fue sometida a consideración judicial.

En este caso, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y la defensora Mariana Montefiore acordaron una condena de un año de prisión efectiva por lesiones graves.

No obstante, la abogada sostuvo que su defendido ya había cumplido el tiempo de privación de libertad correspondiente mediante la modalidad de arresto domiciliario.

La diferencia radica en que la condena fue de cumplimiento efectivo, pero el tiempo previamente cumplido bajo prisión domiciliaria se descontó de la pena impuesta. Por ese motivo, Zanabria no tuvo que ingresar a una unidad penitenciaria.

De esta manera, el proceso judicial por el ataque contra las tres hermanas concluyó con una condena penal y la libertad del acusado, luego de que se computara el período de detención domiciliaria.

Antecedente: las víctimas habían pedido que fuera preso

En febrero de 2024, Elonce publicó los testimonios de las tres mujeres, quienes relataron al programa Códigos las consecuencias físicas y emocionales del ataque y manifestaron su preocupación porque el acusado permanecía bajo arresto domiciliario.

En aquella oportunidad, Eva Gómez contó que una de las puñaladas le había afectado el bazo y el estómago, por lo que permaneció internada durante más de un mes y medio.

“Tenemos miedo todo el tiempo y no podemos seguir viviendo así”, expresó entonces.

Por su parte, Ailén Jumilla relató que sufrió una perforación en el estómago y que las lesiones le impidieron trabajar durante varios meses.

“Así como no tuvo piedad con tres mujeres, no queremos que la Justicia tenga piedad con él y lo metan preso”, había reclamado.

Mariela Gómez también había pedido una condena que implicara el ingreso del agresor a prisión. “Queremos justicia y que vaya preso. Que pague por lo que él hizo”, manifestó en aquella entrevista.