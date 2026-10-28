Una mujer denunció que su expareja la golpeó: cayó por una escalera, quedó inconsciente y terminó hospitalizada

El hecho ocurrió en barrio Mosconi, en Paraná. La víctima denunció que su expareja la golpeó y le impidió salir de una vivienda. Durante el forcejeo cayó por una escalera y perdió el conocimiento. También advirtió que le faltaban $90.000.
Una mujer denunció haber sido agredida por su expareja en una vivienda del barrio Mosconi, en Paraná, donde sufrió una caída por una escalera y quedó inconsciente. Según su relato, el hombre la golpeó, la tomó de los pelos y le impidió abandonar el domicilio. Debido a las lesiones, debió ser trasladada al Hospital San Martín.
El episodio ocurrió en una casa ubicada en calle República de Siria al 500, a la que la víctima había concurrido después de que su expareja la citara para encontrarse. De acuerdo con la denuncia, una vez dentro de la vivienda, el hombre comenzó a agredirla físicamente.
La mujer aseguró que intentó retirarse del lugar, pero su expareja la sujetó para impedir que se fuera. En medio del forcejeo, cayó por una escalera, sufrió lesiones y perdió el conocimiento.
Fue auxiliada por una familiar de su expareja
Tras la caída, la víctima fue asistida por la hermana del hombre denunciado, quien se encontraba en la vivienda y acudió a auxiliarla.
Debido a las lesiones sufridas, se solicitó asistencia médica y la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención.
Además, la denunciante manifestó que, después del episodio, advirtió que le faltaban 90.000 pesos que llevaba en su cartera. Las circunstancias de la desaparición del dinero forman parte de lo relatado por la víctima.
El hecho fue denunciado ante personal de la Comisaría Quinta de Paraná como un episodio de violencia de género.
La presentación policial incluye el relato de las agresiones físicas, el impedimento para abandonar la vivienda, la caída por la escalera y la posterior asistencia médica.
Hasta el momento, no se informó sobre medidas judiciales adoptadas contra el hombre denunciado ni sobre su situación procesal.