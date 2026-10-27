Arroyo Colorado: aprobaron una ordenanza para reubicar a dos familias y avanzar con las obras

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó una ordenanza que permitirá brindar una solución habitacional definitiva a dos familias afectadas por los socavones en el sector del Arroyo Colorado. También sancionó un programa para regularizar construcciones.
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó una ordenanza para mejorar el sector del Arroyo Colorado, mediante la autorización de la donación con cargo de dos inmuebles ubicados sobre calle Cabildo Abierto a favor de la Municipalidad. La medida, sancionada este martes, buscó garantizar una solución habitacional definitiva a dos familias cuyas viviendas resultaron afectadas por la inestabilidad del terreno.
La iniciativa permitirá avanzar con la recuperación del sector y dar continuidad a las obras de estabilización que ejecuta el municipio para reducir los riesgos ocasionados por los movimientos del suelo y los socavones.
La concejala Luisina Minni recordó que anteriormente se había declarado la emergencia en esa zona debido a los daños registrados en viviendas particulares, adquiridas años atrás mediante créditos del Banco Hipotecario.
Las obras previstas en el Arroyo Colorado
"Hace unos meses sancionamos una ordenanza de emergencia en esta zona justamente, producto de los socavones que había, debido al arroyo y movimiento del suelo, y por los daños que se provocaron en las viviendas ubicadas allí", explicó Minni.
La edil destacó que el municipio lleva adelante una intervención integral financiada con recursos propios, destinada a recuperar las condiciones de seguridad del sector.
"El Estado Municipal, con recursos propios, está interviniendo en esa zona con una obra integral, similar a la realizada en el Arroyo Las Viejas, la cual se prevé finalizar en abril del año próximo", añadió.
Aprobaron un programa para regularizar construcciones
Durante la misma sesión, los concejales también aprobaron la creación del Programa Integral de Regularización (PIR), impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal. La iniciativa estableció un régimen para regularizar construcciones existentes que carezcan de documentación municipal o presenten modificaciones y ampliaciones respecto de los planos originalmente aprobados.
El plazo para adherirse será de 150 días corridos, contados desde la entrada en vigencia de su reglamentación. El programa comprende tres conceptos tributarios: Derechos por Niveles, Líneas, Urbanizaciones y Loteos; Derecho de Edificación; y Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y el Turismo.
La gestión se realizará digitalmente mediante la plataforma Mi Paraná, en la sección Servicios, Mi Construcción, Trámite de Obra PIR.