Creciente del río Paraná: alertan por serpientes y otros animales que llegan entre los camalotes

REDACCIÓN ELONCE
La creciente del río Paraná arrastra camalotes que pueden transportar serpientes, roedores y escorpiones. El guardafauna Bruno advirtió a Elonce sobre los riesgos en las playas y la costanera, pidió controlar a las mascotas y explicó cómo actuar ante la aparición de animales silvestres.
La creciente del río Paraná provoca la acumulación de camalotes en las costas de la ciudad y genera preocupación por la posible aparición de serpientes, roedores, escorpiones y otras especies silvestres. La vegetación flotante funciona como refugio y medio de transporte para animales desplazados por el avance del agua. Desde la playa municipal, el guardafauna Bruno García, integrante de la Fundación Las Huellas, explicó a Elonce los riesgos de esta situación y brindó recomendaciones para prevenir incidentes.
Durante una recorrida de Noticias de la Noche, se observó una importante cantidad de camalotes acumulados sobre la orilla, mientras parte de la vegetación costera permanecía cubierta por el agua. El escenario refleja el avance del río y las dificultades que enfrentan los animales para encontrar terrenos secos.
El especialista explicó que las crecidas favorecen el desplazamiento de distintas especies desde las islas y otros sectores de la cuenca. "En estos momentos que el río está en crecida, es muy común que aparezcan serpientes, roedores y escorpiones", advirtió.
Qué animales pueden llegar a la costa entre los camalotes
El guardafauna señaló que la corriente puede transportar animales desde diferentes sectores del río, incluso desde regiones ubicadas más al norte. La pérdida de terrenos secos en las islas obliga a numerosas especies a buscar refugio en otros lugares.
"Los camalotes son utilizados como medio de transporte por la fauna. Las islas van desapareciendo y el desmonte también contribuye al desplazamiento de los animales, que buscan tierra firme", explicó.
Además, indicó que este fenómeno puede intensificarse cuando el nivel del agua aumenta y reduce los espacios disponibles para las especies que habitan en las islas.
"Es muy normal que, cuando quedan pocos metros de playa, nos encontremos con diferentes especies de fauna en la orilla", sostuvo.
Advierten por la posible aparición de yararás y otras serpientes
Uno de los principales riesgos mencionados por Bruno es la presencia de serpientes en los sectores donde se acumulan camalotes. Según explicó, los animales pueden permanecer sobre la vegetación flotante durante su desplazamiento y trasladarse hacia tierra firme cuando esta queda varada.
Entre las especies que podrían aparecer mencionó especialmente a las yararás, habituales en ambientes vinculados con el río. También advirtió sobre la posibilidad de que lleguen otras serpientes transportadas por la corriente.
"Los perros andan en la costa del río y es muy normal que se acerquen al agua. Pueden encontrarse con una yarará, entre otras especies que vienen de más arriba. Pueden aparecer cascabeles o corales porque el río las arrastra", manifestó.
Recomiendan mantener a las mascotas controladas
El especialista hizo especial hincapié en la tenencia responsable de mascotas durante los paseos por la costanera y las playas. Advirtió que los perros sueltos pueden acercarse a los camalotes y entrar en contacto con animales silvestres.
"Quiero remarcar la importancia de la tenencia responsable de nuestras mascotas. La gente viene a pasear y trae a sus animales, pero los deja sueltos", expresó.
Por ese motivo, recomendó mantener a los perros bajo supervisión, evitar que ingresen a sectores cubiertos de vegetación y no permitir que persigan o ataquen a especies silvestres.
También pidió a los vecinos que no intenten manipular a los animales que aparezcan en la costa. Ante la presencia de alguna especie potencialmente peligrosa, aconsejó mantener distancia, advertir a quienes circulen por el lugar y comunicarse con las autoridades.
Qué ocurre cuando los camalotes quedan varados
La acumulación de vegetación flotante es uno de los efectos visibles de la creciente. En la playa municipal, los camalotes ocupaban buena parte de la orilla y se extendían sobre sectores que habitualmente utilizan los visitantes.
Bruno explicó que resulta difícil evitar que esta vegetación llegue a la costa debido al movimiento natural del río. Sin embargo, reconoció que su presencia puede facilitar el acercamiento de animales silvestres a espacios frecuentados por personas. "Los animales se trasladan sobre los camalotes porque buscan salir del agua. Cuando quedan varados en la costa, generalmente buscan tierra firme y es ahí cuando nos encontramos con estas especies", detalló.
El guardafauna indicó que se desarrollan recorridas y tareas de limpieza en distintos sectores costeros. También destacó el trabajo conjunto con organismos provinciales y personal especializado en el rescate y manejo de fauna.
El nivel del río Paraná y la preocupación por el verano
Durante la entrevista, el especialista se refirió al avance del agua sobre la playa y la vegetación cercana. En ese momento, señaló que el río registraba una altura de 4,11 metros y recordó que el nivel de alerta se ubica en 4,70 metros.
"Como se puede apreciar, la vegetación va quedando bajo el agua. Hoy estamos en 4,11 metros y el nivel de alerta es de 4,70. El río nos está avisando", expresó.
En ese contexto, recomendó que quienes tienen instalaciones próximas a la costa comiencen a tomar precauciones ante la posibilidad de que el nivel continúe aumentando.
"Es muy importante que la gente que tiene instalaciones cerca del agua tome precauciones y se prepare, porque después es tarde y nos lamentamos todos", advirtió.
Cómo podría afectar la creciente a las actividades recreativas
La situación también genera incertidumbre sobre el desarrollo de las actividades recreativas durante el verano. El avance del agua redujo los espacios disponibles en la playa y podría condicionar su utilización si la creciente continúa. Consultado sobre las perspectivas para enero, Bruno expresó: "Ojalá tengamos playa".
El especialista reconoció que las condiciones actuales podrían dificultar algunas actividades acuáticas, aunque aclaró que disfruta especialmente de las propuestas recreativas vinculadas con el río.
"Me gustaría que el río quede como está, pero que no siga subiendo", comentó.
Qué hacer si aparece un animal silvestre en una vivienda
Bruno explicó que durante los últimos días recibieron avisos por la aparición de distintas especies en zonas urbanas. Entre los casos mencionó aves acuáticas que, debido a las condiciones meteorológicas, terminaron desorientadas en patios y viviendas.
"Esta semana, por el clima, aparecieron muchas aves acuáticas, como gallaretas y gallinetas, que se desorientan y caen en los patios de las casas", relató.
Ante estas situaciones, pidió evitar cualquier intento de captura o manipulación sin conocimientos específicos. Remarcó que la colaboración de los vecinos es fundamental para proteger a los animales y facilitar el trabajo de los equipos de rescate. "Es muy importante la colaboración de la gente, que respete a los animales, les dé su espacio y no les haga daño", sostuvo.
Dónde comunicarse para solicitar el rescate de fauna
El guardafauna indicó que trabajan en coordinación con la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización y una brigada especializada, mediante recorridas y respuestas a los llamados de vecinos. Para quienes encuentren animales silvestres en situaciones de riesgo, recomendó comunicarse con el 911, desde donde pueden derivar el aviso al personal correspondiente.
"Lo más fácil es llamar al 911. Ellos se comunican con la brigada y la brigada conmigo", explicó. También mencionó las redes sociales de la Fundación Las Huellas, un centro dedicado al rescate, recuperación y rehabilitación de animales que necesitan asistencia antes de regresar a su ambiente natural.
La principal recomendación del especialista fue respetar el espacio de la fauna silvestre, mantener a las mascotas alejadas de los camalotes y solicitar ayuda especializada ante cualquier aparición de animales en viviendas, playas o espacios públicos.