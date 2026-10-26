El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula

El Partido Liberal (PL) de Brasil reconoció este lunes los resultados de las elecciones presidenciales que consagraron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que su candidato, Flávio Bolsonaro, mantiene su rechazo al desenlace electoral y anunció que continuará impulsando acciones judiciales para intentar anular los comicios.

La formación opositora, que llevó como candidato al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, difundió un comunicado firmado por su presidente, Valdemar Costa Neto, en el que aceptó el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque reclamó aclaraciones sobre distintas circunstancias de la votación.

El pronunciamiento marcó una diferencia con la postura del candidato derrotado, quien cuestionó la legitimidad del proceso electoral después de la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre.

El Partido Liberal reconoció el resultado electoral

En una carta publicada en sus redes sociales, Costa Neto afirmó que el Partido Liberal “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, aunque evitó mencionar directamente al presidente reelecto.

Al mismo tiempo, solicitó que los “cuestionamientos planteados” durante el proceso sean “debidamente esclarecidos” por las autoridades competentes.

La declaración se conoció después de que Lula obtuviera alrededor del 52% de los votos frente al 48% de Flávio Bolsonaro, una diferencia superior a cuatro millones de sufragios, según los datos consignados por la agencia EFE.

Flávio Bolsonaro insiste en cuestionar los comicios

Pese al reconocimiento institucional de su partido, Flávio Bolsonaro reiteró que buscará la anulación de las elecciones presidenciales.

El senador cuestionó especialmente la decisión de la Corte Suprema de extender la jornada de votación, una medida adoptada a último momento tras un pedido del oficialismo.

Además, sostuvo que la campaña de Lula incurrió en presuntos abusos de poder político y económico.

En un video difundido este lunes, el excandidato también aseguró que trabajará para organizar a la oposición parlamentaria durante el próximo mandato presidencial.

Lula ganó por más de 4,4 millones de votos

La reelección de Lula representó una remontada respecto de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro había obtenido una ventaja de aproximadamente dos puntos porcentuales.

Según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral, Lula consiguió 64.256.232 votos (51,79%), mientras que Bolsonaro recibió 59.826.041 sufragios (48,21%). La diferencia fue de 4.430.191 votos.

El Partido Liberal también cuestionó el aumento del gasto público y de los beneficios sociales implementados por el gobierno antes de las elecciones. Según la formación opositora, esas medidas pudieron afectar la equidad de la competencia electoral, aunque se trata de una interpretación política del partido.

La oposición destacó su representación legislativa

Pese a la derrota presidencial, el Partido Liberal destacó los resultados obtenidos en las elecciones legislativas y regionales.

Según su comunicado, la fuerza política consiguió 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores, cifras que presentó como un avance histórico de su representación institucional.

Por su parte, Flávio Bolsonaro anticipó que buscará convertir el Congreso en un espacio central de oposición al nuevo gobierno de Lula. La controversia electoral continuará en el ámbito político y eventualmente judicial, aunque el resultado presidencial ya fue proclamado por el TSE.