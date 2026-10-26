Creciente del Paraná: utilizan drones térmicos para localizar ganado y facilitar su evacuación

La creciente del Paraná obligó a numerosos productores ganaderos de las zonas de islas a organizar el traslado de sus animales hacia terrenos seguros. Frente al avance del agua y las dificultades para recorrer los campos anegados, comenzaron a utilizarse drones térmicos que permiten localizar hacienda extraviada y facilitar las tareas de evacuación. Néstor Hereñú, titular de la empresa Flyagro, explicó en diálogo con Elonce cómo funciona esta herramienta y qué resultados obtuvieron durante los últimos días.

El empresario señaló que la tecnología comenzó a utilizarse en establecimientos afectados por la inundación, donde los productores enfrentan dificultades para reunir todos los animales. En muchos casos, la hacienda se dispersa hacia sectores elevados de las islas y resulta complicado encontrarla mediante recorridas tradicionales.

"Estamos con uno de nuestros drones térmicos haciendo un servicio y brindando un poquito de ayuda para hacer esta recorrida de campos que ya están anegados, que están buscando hacienda que está extraviada, para poder sacarla, identificarla y hacer la juntada que necesitan los productores", explicó.

La creciente complica el traslado de los animales

El avance del río redujo considerablemente las superficies disponibles para mantener el ganado. Según relató Néstor, muchos productores comenzaron a retirar sus animales al mismo tiempo, ante la posibilidad de que el agua continuara ocupando las zonas más altas.

"Todos están sacando junta la hacienda. Llegaron a un momento donde la creciente los está tapando. Básicamente las islas tienen muy poca tierra, son pocas las islas que están quedando con costas y la desesperación hace que junten rápido", describió.

El titular de Flyagro explicó que durante estas tareas algunos animales suelen quedar separados del rodeo. La situación se vuelve especialmente compleja porque la hacienda criada en las islas puede presentar comportamientos más ariscos, debido a las dificultades para trabajar diariamente con ella. "En la juntada suele ocurrir que no salga toda la hacienda, que se escabullan. Siempre los animales son más ariscos en la isla porque faltan comodidades para trabajarlos todos los días", señaló.

Cómo funcionan los drones térmicos para encontrar ganado

La herramienta utilizada por la empresa es un dron Matrice 4T, equipado con una cámara térmica y otra de imagen convencional con capacidad de acercamiento. El dispositivo permite detectar diferencias de temperatura y localizar animales incluso en sectores de vegetación donde resulta difícil observarlos desde tierra.

"Es algo muy práctico, es fácil de identificar la hacienda y te acelera mucho los tiempos. En un mediodía o en un día de trabajo se puede recorrer el campo completo", explicó Néstor.

Como ejemplo, mencionó que realizaron tareas de búsqueda en una isla de aproximadamente 2.000 hectáreas, cuya superficie pudieron inspeccionar en poco más de medio día. Para completar el trabajo, utilizaron distintas baterías y efectuaron vuelos desde varios puntos. "Nos vamos moviendo con la base para ir abarcando o barriendo, como una forma de abanico, toda la superficie", detalló.

La tecnología permite identificar y ubicar los animales

Una de las principales ventajas del sistema es que permite obtener imágenes detalladas de la hacienda sin necesidad de acercarse físicamente. Según explicó el empresario, la cámara puede distinguir determinadas características de los animales desde una distancia considerable. "Nosotros nos podemos parar a 200 metros de la hacienda y poder identificarle la caravana o si tiene una señal, alguna marca particular", afirmó.

Sin embargo, aclaró que la detección mediante imágenes no siempre permite determinar con certeza a quién pertenece cada animal. Por ese motivo, una vez localizada la hacienda, es necesario realizar las verificaciones correspondientes.

"Lo que no podemos verificar fehacientemente, si no está bien identificada, es que sea o no del productor. Se ven las características de la hacienda. Después habrá que juntarla e identificarla por marca o por señal", explicó.

Una herramienta que permite ahorrar tiempo y recursos

Néstor destacó que los vuelos también permiten determinar si todavía quedan animales en una isla. Esa información resulta importante para evitar que los productores destinen jornadas completas a búsquedas que podrían no tener resultados.

"Lo fundamental para ellos es saber si vale la pena seguir buscando o no, porque también destinan muchos recursos de mano de obra a esos días de trabajo", sostuvo.

Además, explicó que durante los operativos se registran las ubicaciones aproximadas de los animales encontrados, información que posteriormente se comparte con los encargados de los establecimientos para facilitar su recuperación.

"Nosotros vamos georreferenciando más o menos dónde está la hacienda como para que el encargado, que generalmente pedimos que vaya con nosotros, o algún capataz, ya identifique la zona donde está la hacienda para que la pueda juntar más fácil", detalló.

El valor económico de recuperar una vaca

El empresario también hizo referencia al costo del servicio y aseguró que puede resultar conveniente para los productores, especialmente si permite recuperar animales que permanecen extraviados.

"Hoy un animal tiene un valor elevado. Una vaca de cría tiene que andar arriba del millón y medio de pesos, o sea que una vaca que se pierde paga ampliamente el servicio", señaló.

En ese sentido, sostuvo que la recuperación de un solo ejemplar podría compensar varias veces el costo de contratar el equipo. "Cada vaca recuperada paga tres, cuatro veces el servicio", afirmó.

Las dificultades para trabajar en las islas inundadas

El titular de Flyagro explicó que los operativos requieren coordinación con los productores, principalmente para acceder a los establecimientos mediante embarcaciones. También es necesario evaluar las características de cada isla y determinar los puntos desde donde se realizarán los vuelos.

Las condiciones meteorológicas constituyen otra limitación. Si bien los equipos pueden funcionar con vientos moderados, las lluvias impiden realizar los trabajos por el riesgo de dañar los dispositivos.

"Estuvimos volando con unos vientos de 30 kilómetros por hora, 35 kilómetros por hora del sur, y se mantiene estable, la imagen es nítida", comentó.Finalmente, Néstor recomendó a los productores que todavía buscan animales en las islas considerar esta tecnología como una alternativa para acelerar las tareas. "Si están juntando todavía, yo les diría que llamen, que es una herramienta útil que les va a facilitar mucho, les va a hacer ganar mucho tiempo", concluyó.