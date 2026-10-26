Santino, el entrerriano campeón nacional de matemática que sueña con ser bioquímico

Santino Percara Bombieri, el entrerriano campeón nacional de matemática, tiene apenas 10 años, cursa quinto grado y vive en Urdinarrain. Se consagró ganador del nivel uno de la Olimpiada Matemática Ñandú 2026, una competencia que reunió a más de 17.000 estudiantes de todo el país en sus distintas instancias.

En diálogo con Elonce, el niño contó que su interés por los números comenzó durante los primeros años de la escuela. "No me acuerdo, pero creo que empecé en primer grado", recordó. Fue una docente quien lo alentó a participar de las olimpiadas.

El certamen incluyó cuatro etapas: interescolar, zonal, regional y nacional. Las primeras tres se desarrollaron en Gualeguaychú, mientras que la final se realizó en La Falda, Córdoba, con 356 participantes de diferentes niveles.

Futuro brillante: el entrerriano campeón nacional de matemáticas - Santino Percara Bombieri

Cómo resolvió el desafío que lo llevó al primer puesto

Santino explicó que la instancia nacional comenzó con la inscripción y continuó con dos jornadas de exámenes. El último día debió presentar y explicar ante los evaluadores la resolución de uno de los problemas.

El ejercicio consistía en un tablero con lámparas distribuidas en distintas casillas. El desafío era determinar de cuántas maneras podían encenderse seis lámparas, cumpliendo determinadas condiciones. "Eran 141 formas", respondió con seguridad.

Al preguntarle cómo llegó al resultado, explicó que existen diferentes procedimientos: "Cada uno tiene su forma. Yo expliqué cómo lo hice yo", señaló, y contó que su madre conserva un video de aquella exposición.

Gentileza.

El acompañamiento familiar y sus sueños

La preparación fue fundamental para alcanzar el resultado. Su madre le facilitaba ejercicios de ediciones anteriores, que luego resolvían y corregían juntos. También recibió ayuda de una docente.

Su familia lo acompañó durante toda la competencia. Su abuelo lo trasladó a las primeras tres instancias y su padre viajó con él a Córdoba para participar de la final nacional.

Aunque disfruta de las matemáticas, Santino también tiene otros intereses. "A mis amigos y a mí nos gusta más jugar al fútbol", contó. Además, reveló que le entusiasman las experiencias científicas: "Me gusta ir al laboratorio de la escuela y hacer mezclas. Me parece que voy a ser bioquímico, pero todavía falta mucho".

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Un nuevo desafío internacional

Antes de despedirse, el pequeño campeón compartió otra noticia: tiene previsto participar en una competencia iberoamericana de matemática en Buenos Aires.

"El año que viene, en mayo, me voy a Buenos Aires a competir en las Olimpiadas Iberoamericanas", adelantó con entusiasmo.

Santino continúa sumando experiencias académicas mientras disfruta de su infancia, acompañado por su familia y sus docentes. Su logro nacional representa un motivo de orgullo para Urdinarrain y para toda Entre Ríos.