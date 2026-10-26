La primavera quiere asomarse: anuncian máximas de hasta 28 grados para esta semana

El tiempo en Paraná estará marcado por jornadas con nubosidad variable, escasas probabilidades de lluvia y temperaturas que irán en aumento durante la semana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas pasarán de 20 grados al comienzo de la semana a 28 grados el sábado.

Para este lunes 26, el organismo prevé una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde habrá nubosidad variable y por la noche estará mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

El martes 27 se presentará con una mínima de 12 grados y una máxima de 21. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y presentará nubosidad variable el resto del día. La probabilidad de lluvias será de entre 0 y 10%.

Cómo seguirá el tiempo hasta el domingo

El miércoles 28 se espera un ascenso de la temperatura, con una mínima de 13 grados y una máxima de 25. El cielo estará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.

Para el jueves 29, el SMN anuncia una mínima de 15 grados y una máxima de 25, con nubosidad variable y probabilidad de lluvia del 0%.

El viernes 30 continuará el aumento térmico, con temperaturas entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% durante la segunda mitad del día.

El sábado 31 sería la jornada más cálida del período, con una mínima de 16 grados y una máxima de 28. Se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Finalmente, el domingo 1 de noviembre se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 27, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones del 0%.

Cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos

En otras localidades entrerrianas también se espera un comienzo de semana fresco, con una disminución de las precipitaciones respecto de los días anteriores. Los pronósticos consultados muestran diferencias de temperatura entre las ciudades de la costa del Uruguay y la capital provincial.

Concordia: para este lunes se prevé una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que, según el reporte publicado por La Nación con datos del SMN, oscilarán entre los 10 y los 22 grados. Durante la tarde aumentará la nubosidad.

Para Gualeguaychú: la mínima anunciada es de 9 grados y la máxima alcanzará los 21. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado durante la tarde, sin precipitaciones previstas.

Concepción del Uruguay: el pronóstico difundido para este lunes anticipa una mínima de 7 grados y una máxima de 18. No se esperan lluvias y los vientos serán leves, principalmente del este y sudeste.

En líneas generales, la última semana de octubre estará caracterizada por una recuperación progresiva de las temperaturas en la provincia. Para el miércoles, las máximas previstas alcanzarán los 25 grados en Paraná, 24 en Concordia y 23 en Gualeguaychú, mientras que el viernes podrían ubicarse entre los 25 y los 26 grados en esas ciudades.