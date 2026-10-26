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Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull y sufrió graves heridas en el rostro y el cráneo

La niña fue atacada dentro de la vivienda de una vecina en San Francisco. Debido a las lesiones, debió ser trasladada a Santa Fe.

26 de Octubre de 2026
Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull en Córdoba
Una nena de 2 años fue atacada por un pitbull en Córdoba Foto: Ilustrativa

La niña fue atacada dentro de la vivienda de una vecina en San Francisco. Debido a las lesiones, debió ser trasladada a Santa Fe.

Una nena de 2 años fue atacada por un perro pitbull en la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba, y sufrió graves heridas en el rostro y el cráneo. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser trasladada a un hospital de la ciudad de Santa Fe para recibir atención médica especializada.

 

El episodio ocurrió en una vivienda vecina al domicilio de la víctima, ubicada sobre calle San Francisco de Asís. Según relató el padre de la pequeña, el ataque se produjo dentro de esa propiedad, donde se encontraba el animal.

 

Tras lo sucedido, la niña fue asistida y trasladada inicialmente a un centro de salud de San Francisco. Sin embargo, por la complejidad de las heridas, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital de Niños Orlando Alassia, en la capital santafesina.

De acuerdo con la información difundida por El Doce TV, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar entrevistaron a una mujer de 64 años, quien brindó detalles sobre las circunstancias del episodio.

 

La mujer explicó que la nena habría ingresado a uno de los dormitorios de la vivienda y que fue en ese sector donde se produjo el ataque del perro.

 

Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre cómo se desencadenó el hecho ni sobre las circunstancias en las que la pequeña tuvo contacto con el animal.

 

Tras conocerse lo sucedido, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro del pitbull mientras avanzan las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque.

Temas:

Córdoba San Francisco pitbull ataque de perro niña herida
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