Buscan a dos menores en Santa Cruz: realizan rastrillajes en la zona del río

Dos menores de edad son buscados en la provincia de Santa Cruz, luego de que se reportara que habrían caído al río Gallegos mientras se encontraban en la zona de La Toma, en el paraje rural de Palermo Aike, a unos 35 kilómetros al sudoeste de Río Gallegos.

El episodio motivó un amplio operativo de emergencia, con la participación de efectivos policiales y equipos especializados en rescate. Según la información difundida por medios locales, las tareas continuaban durante la tarde sin novedades sobre el paradero de los chicos.

Un operativo de búsqueda en Palermo Aike

La alerta movilizó al personal de la Unidad Operativa Güer Aike, que se trasladó hasta el sector costero de La Toma para verificar lo ocurrido e iniciar las primeras tareas de rastreo.

Debido a las características del terreno y a las condiciones del río, se sumó al operativo el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), dependiente de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

Los buzos tácticos y rescatistas realizaron tareas de búsqueda en el agua y en las márgenes del cauce, en un despliegue que se volvió más complejo a medida que avanzaba la tarde y disminuían las horas de luz natural.

Las condiciones del río complican las tareas

La zona donde se concentra la búsqueda presenta sectores de corriente y aguas frías, condiciones que representan un riesgo ante una eventual caída al río.

Además, el Gobierno de Santa Cruz advirtió sobre la peligrosidad del lugar por la presencia de pozones. Por ese motivo, los equipos de emergencia trabajan en el sector para intentar localizar a los menores.

En el operativo también participan efectivos de la comisaría del distrito, personal de la Policía Caminera, integrantes de la Dirección de Operaciones de Bomberos y agentes de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.

Pidieron despejar la zona para facilitar la búsqueda

Ante el despliegue de los equipos de rescate y la importante circulación vehicular registrada en el sector, las autoridades solicitaron a las personas presentes que se retiraran del lugar para facilitar las tareas.

La búsqueda se desarrollaba mientras se intentaba establecer con precisión cómo ocurrió el episodio. Hasta la información difundida durante la tarde del domingo, no se habían reportado novedades sobre el paradero de los dos menores.