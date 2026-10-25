Una mujer incumplió una restricción judicial y golpeó en el rostro a una policía

Una mujer de 27 años fue identificada por incumplir una restricción judicial de acercamiento y agredió a una funcionaria policial en Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, cuando la joven fue trasladada a la Jefatura Departamental Uruguay y golpeó en el rostro a una oficial de 22 años.

El procedimiento comenzó alrededor de las 16, en la intersección de 25 de Agosto y Defensa Sur, donde personal del Comando Radioeléctrico detectó a la mujer frente al domicilio de un hombre de 31 años, respecto del cual tenía vigente una prohibición judicial de acercamiento.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal auxiliar de turno, Lara Plescia, quien dispuso el traslado de la joven a la dependencia policial para su identificación, previa notificación de sus derechos y garantías.

Agredió a una oficial dentro de la Jefatura Departamental

Según el informe policial, al llegar a la Jefatura Departamental Uruguay, la mujer reaccionó violentamente y le propinó un golpe de puño en el lado derecho del rostro a una oficial ayudante de 22 años.

La agresión ocurrió mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes a su identificación.

Posteriormente, cuando los efectivos realizaban el registro fotográfico de sus tatuajes para incorporarlo al legajo, la joven intentó agredir nuevamente a la funcionaria.

En esa oportunidad, le lanzó una patada hacia una pierna, aunque el golpe no llegó a impactar.

La policía sufrió lesiones leves y presentó una denuncia

Tras el incidente, la oficial fue examinada por el médico policial de turno, quien constató una inflamación en el pómulo derecho, lesión calificada como leve.

Luego de recibir atención médica, la funcionaria presentó una denuncia formal por las agresiones sufridas durante el cumplimiento de sus tareas.

El procedimiento se había iniciado por el presunto incumplimiento de una medida judicial restrictiva y derivó en nuevas actuaciones a raíz de la agresión a la integrante de la fuerza.