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Gualeguaychú: realizaban compras con comprobantes falsos y fueron aprehendidos

El procedimiento se realizó este sábado en la intersección de las calles 1.º de Mayo y Urquiza. Los victimarios son un hombre de 61 años y una mujer de 41, ambos domiciliados en la provincia de Buenos Aires.

24 de Octubre de 2026
Dos personas oriundas de la provincia de Buenos Aires fueron aprehendidas
Dos personas oriundas de la provincia de Buenos Aires fueron aprehendidas

El procedimiento se realizó este sábado en la intersección de las calles 1.º de Mayo y Urquiza. Los victimarios son un hombre de 61 años y una mujer de 41, ambos domiciliados en la provincia de Buenos Aires.

Dos personas fueron aprehendidas este sábado en Gualeguaychú por una presunta tentativa de estafa, luego de que una comerciante denunciara que intentaron realizar compras con comprobantes de pago falsos. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico alrededor de las 19:10, en la intersección de las calles 1.º de Mayo y Urquiza.

 

La intervención policial se inició a partir de la denuncia de una mujer de 43 años, propietaria de un comercio, quien manifestó que durante la jornada dos personas habrían intentado concretar compras utilizando comprobantes de pago apócrifos.

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Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

Intervino la Fiscalía

 

Tras tomar conocimiento de la situación, los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y se comunicaron con el Fiscal Auxiliar de Propiedad, quien dispuso la aprehensión de los dos sospechosos y la realización de las diligencias correspondientes.

 

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 61 años y una mujer de 41 años, ambos domiciliados en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.

Trasladaron a los sospechosos

 

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental y la mujer a la Comisaría del Menor y la Mujer, según se informó.

 

El procedimiento quedó sujeto a las directivas de la Fiscalía interviniente, en el marco de la investigación por tentativa de estafa.

Una mujer le pegó una cachetada a una agente y quedó detenida

 

En horas de la mañana de este sábado, personal de la Comisaría Sexta intervino en una vivienda del barrio Vidal por un presunto conflicto familiar. En el lugar, los efectivos se entrevistaron con un joven de 21 años, quien manifestó que mantenía una relación no formal con una mujer y que, pese a haberle solicitado en reiteradas ocasiones que se retirara del domicilio, ella se negaba a hacerlo.

 

Al intentar dialogar con la joven, una funcionaria policial fue agredida físicamente con una bofetada en el rostro. Por disposición de la Fiscalía de Género, la mujer, de 20 años, fue aprehendida por el presunto delito de resistencia a la autoridad y trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer.

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